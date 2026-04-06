El MPA y Salud articulan medidas para optimizar el trabajo interinstitucional

El MPA participó de una reunión con autoridades del Ministerio de Salud de Jujuy para coordinar acciones en forma conjuntas.

El Ministerio Público de la Acusación mantuvo este 1 de abril un encuentro de trabajo con autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Jujuy, con el objetivo de abordar temas de interés común y avanzar en la articulación entre ambas instituciones.

De la reunión participaron el ministro de Salud, Lic. José Manzur, el secretario Legal y Técnico, Dr. Marco Latrónico; el secretario de Salud Mental y Adicciones, Dr. Agustín Yécora junto a su equipo de trabajo. En representación del MPA estuvieron presentes el procurador general adjunto, Dr. Diego Eduardo Chacón; el secretario general, Dr. Guillermo Navarro; el Lic. Alejandro Zamar e integrantes del Cuerpo de Psicólogos del MPA.

Durante el encuentro se trataron distintos ejes, entre ellos el refuerzo en la capacitación del personal en cuestiones vinculadas a la elaboración de informes periciales y aspectos técnicos a relevar con fines probatorios. Asimismo, se analizó el rediseño de la presencia y funciones de las oficinas del MPA en los hospitales cabecera de cada una de las regiones.

Otro de los puntos abordados fue la importancia de la implementación de la historia clínica digital como herramienta relevante en distintos procesos, así como la distribución y el acceso al sistema de denuncia mediante código QR implementado por el MPA en todas las dependencias de atención de la salud.

Estas acciones se desarrollan en el marco del convenio de colaboración mutua firmado entre el procurador general de la acusación, Dr. Alejandro Bossatti, y el gobernador de la provincia, C.P.N. Carlos Sadir, y apuntan a optimizar el trabajo coordinado entre ambas áreas en beneficio de la comunidad.