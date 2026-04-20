Sadir recibió al embajador de Estados Unidos,  Peter Lamelas

El gobernador de Jujuy mantuvo un encuentro con Peter Lamelas en Casa de Gobierno, en el marco de su primera visita oficial al interior del país.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recibió en Casa de Gobierno al embajador de los Estados Unidos en la República Argentina, Peter Lamelas, quien se encuentra recorriendo el norte del país como parte de su agenda institucional.

El gobernador Sadir agradeció la visita del diplomático y resaltó la relevancia de que Jujuy haya sido uno de los primeros destinos elegidos en su recorrido federal. “Es un gusto y un honor recibirlo en nuestra provincia. Valoramos especialmente que en su primera visita al interior haya elegido el norte argentino, particularmente Jujuy y Salta”, expresó.

El mandatario también destacó las apreciaciones del embajador sobre la provincia. “Nos llena de orgullo que haya resaltado la calidez y la amabilidad de nuestra gente, algo que pudo vivenciar durante su estadía”, afirmó.

Finalmente, Sadir deseó una grata permanencia al diplomático y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo los lazos institucionales. “Esperamos que tenga una excelente estadía y que se lleve las mejores impresiones de Jujuy”, concluyó.

El embajador de Estados Unidos de visita en Jujuy

Por su parte, Lamelas expresó su satisfacción por visitar la provincia y destacó la importancia de la región en el contexto nacional. “Es un placer estar acá, es un honor. Salta y Jujuy fueron las dos primeras provincias que vine a visitar. Podría haber ido a cualquier otra, pero junto a mi equipo en la embajada y en Washington, D.C., definimos comenzar por esta región. Es muy importante esta provincia”, señaló.

Asimismo, el diplomático puso en valor la calidez de los jujeños y la riqueza cultural local. “La gente aquí es el recurso natural más importante que tienen. Me recibieron con mucho afecto, son muy cálidos, y es muy impresionante también la Casa de Gobierno”, afirmó. En relación a su agenda, indicó que continuará recorriendo distintas provincias del país con el objetivo de fortalecer vínculos y explorar oportunidades de cooperación y desarrollo conjunto.

“Argentina no es solamente Buenos Aires. Queremos conocer el país en su totalidad, su gente y su potencial, para ver qué oportunidades de intercambio y negocios podemos generar con Estados Unidos”, agregó.

Estuvieron presentes el vicegobernador Alberto Bernis; los ministros de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, y de Salud, José Manzur; y el director del Same, Pablo Jure.