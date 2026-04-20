Clima en San Salvador de Jujuy: Pronóstico del tiempo para hoy lunes 20 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 20 de abril, la temperatura rondará entre los 16 y 22, la probabilidad de lluvias rondará entre los 10 y 40 por ciento.

El pronóstico del tiempo para la ciudad Capital de Jujuy, indica que hoy 20 de abril el cielo estará con lluvias aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre los 17 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del Sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

La humedad estaría en el 68 por ciento y la visibilidad sería regular.

Pronóstico para la tarde y la noche

El parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector Sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h.

La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del Norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del 10 y 40 por ciento para esta franja del día.