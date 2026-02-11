Sadir recibió a autoridades del Ejército Argentino de Jujuy y Salta

El gobernador de Jujuy se reunió con el coronel Javier Julián Rojo, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, y se reencontró con Hernán Aoki, actual comandante de la 5° Brigada de Montaña.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, recibió a las autoridades del Ejército Argentino en Jujuy y Salta, en el marco de una visita protocolar de los representantes de la fuerza nacional en Casa de Gobierno.

Participaron del encuentro el coronel Javier Julián Rojo, jefe del Regimiento de Infantería de Montaña 20, y el comandante Hernán Aoki, quien cumplió funciones en Jujuy y actualmente está a cargo de la 5° Brigada de Montaña con sede en la vecina provincia.

Diálogo entre el gobernador Sadir y las autoridades del Ejército en Jujuy y Salta

«Fue un saludo protocolar. Me hice cargo el 19 de diciembre del año pasado como comandante de la 5ª Brigada de Montaña, por lo cual vine a saludar al señor gobernador y a ponerme a su disposición para cualquier eventualidad», destacó Aoki sobre la visita.

El comandante del Ejército Argentino destacó el lazo con Jujuy y el vínculo con el gobernador que se forjó «cuando era jefe de Regimiento de Infantería de Montaña 20 y por el trabajo que hicimos junto con él en toda la pandemia», recordó Aoki.

En cuanto a su relación permanente con la provincia, planteó: «vinimos con el jefe del RIM 20 para seguir trabajando juntos en todas las actividades que desarrollamos y seguir creciendo en la interacción que tiene el Ejército con la provincia de Jujuy».

«El gobernador está muy contento con las actividades que estamos haciendo, siempre dispuesto para apoyar y nosotros para colaborar con la provincia de Jujuy, tanto sea para situaciones de emergencia como para cuestiones comunitarias», resaltó el jefe de la 5° Brigada de Montaña.

También estuvieron presente el subcomisario mayor Gonzalo Rodríguez, encargado de la Vta. Brigada de Montaña del Ejército Argentino, y el ayudante Catelito Heredia.