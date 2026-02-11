Provincia y Municipio enfatizan la planificación conjunta de obras e infraestructura para la capital

El Ministerio de Infraestructura de la Provincia y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy acordaron desarrollos estratégicos y conjuntos para 2026.

En espacios del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), el ministro Carlos Stanic recibió al Raúl “Chuli” Jorge, intendente de San Salvador de Jujuy, ciudad capital de la provincia, y, junto a otras autoridades provinciales y de la Municipalidad, acordaron planificación conjunta para acciones y obras de infraestructura que atañen al ejido urbano.

Provincia y Municipio, consolidando la visión conjunta de ciudad

La reunión, que contó asimismo con la presencia de autoridades titulares del Ente Autárquico de Regulación y Planificación Urbana de la Provincia (EARPU) y de organismos descentralizados, Secretarías y Direcciones Provinciales de la órbita del MISPTyV, “se dio para coordinar tareas y consolidar las formas que nos permitan optimizar y complementar la tarea de Provincia y Municipio en los espacios comunes que abordamos”, explicó Stanic.

El ministro de Infraestructura destacó que “la capital provincial nos convoca, cada vez más, al trabajo conjunto para políticas eficientes de obras y servicios públicos, considerando el desarrollo urbano a la vez que la optimización de la inversión de los recursos públicos».

«La recepción de la demanda social en los barrios, la detección de las necesidades de infraestructura y la planificación, ordenamiento y obra pública para el desarrollo requieren el conocimiento profundo de la ciudad y una visión aunada, para consolidar las condiciones que permitan tan desarrollo», valoró el ministro, quien cerró que «con ese entendimiento, hemos tenido con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy una reunión que sentó bases sólidas para que, desde cada área, 2026 sea un año de gran trabajo, de impacto efectivo, para el crecimiento y la mejor calidad de vida en la capital provincial».