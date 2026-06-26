Sadir participó del «Segundo Encuentro de Mujeres Protagonistas en el Cabildo»

Carlos Sadir destacó el rol de las mujeres en la ciencia y reconoció la trayectoria de la investigadora del CONICET Nadia Cerino, en una jornada destinada a inspirar a las nuevas generaciones.

Bajo el lema «Somos protagonistas, no espectadoras», se realizó el Segundo Encuentro de Mujeres Protagonistas, organizado por la Fundación Egresar con la participación del gobernador Carlos Sadir. La actividad se desarrolló en el marco de la conmemoración del Día de la Educación No Sexista y contó con la destacada presencia de la bióloga e investigadora del CONICET, Nadia Cerino, junto al acompañamiento de la Universidad Nacional de Jujuy.

En la oportunidad, el gobernador Sadir, junto al diputado Yael Navarro, entregó una distinción a Nadia Cerino como «Invitada Distinguida», mientras que la UNJu le otorgó un Reconocimiento Académico y Honorífico por su trayectoria y sus aportes al desarrollo de la ciencia.

Durante el acto, Sadir destacó la presencia de la investigadora y afirmó que «es un honor tenerla en Jujuy», resaltando su trayectoria y compromiso con el avance de la ciencia y el conocimiento en el país.

Asimismo, valoró la realización del encuentro al señalar que «se trata de un espacio muy importante para transmitir las nuevas prácticas de la ciencia, el trabajo, el diálogo y los distintos ámbitos de producción de conocimiento». Además, remarcó la importancia de promover la participación de las mujeres en la ciencia como una herramienta para construir una sociedad con más oportunidades e igualdad, inspirando a las jóvenes jujeñas a proyectarse en el ámbito científico y de la investigación.

Acompañamiento del Gobierno de Jujuy

Cerino, quien integró el equipo del CONICET distinguido con el Martín Fierro de Oro 2025 por la transmisión científica realizada desde el Cañón de Mar del Plata, agradeció la invitación y destacó «el fuerte acompañamiento del Gobierno de Jujuy», al considerar que representa «una muestra del apoyo de un Estado a las políticas de género y a la generación de espacios para el diálogo y el crecimiento».

Acompañaron la actividad legisladores provinciales, autoridades de la Universidad Nacional de Jujuy y una importante concurrencia de mujeres.