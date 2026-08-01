Sadir participó del acto de inauguración e imposición de nombres a las pasarelas sobre el río Xibi Xibi

El gobernador destacó que las nuevas pasarelas fortalecen la conectividad urbana y ponen en valor la memoria de dos referentes que dejaron una profunda huella en la provincia.

El gobernador Carlos Sadir participó del acto de inauguración e imposición de nombres a las nuevas pasarelas peatonales construidas sobre el río Xibi Xibi, una obra que mejora la conectividad entre ambas márgenes de la ciudad y que, al mismo tiempo, rinde homenaje al Ingeniero Manuel Pérez y al Escritor Néstor Groppa por sus valiosos aportes al desarrollo y la identidad cultural de Jujuy.

Acompañado por el vicegobernador Alberto Bernis, el intendente de San Salvador de Jujuy, Raúl Jorge, funcionarios provinciales y municipales, y familiares de los homenajeados, Sadir expresó su satisfacción por la concreción de esta iniciativa y destacó el reconocimiento a dos figuras que dejaron una marca en la historia de la provincia.

El mandatario subrayó que estas obras no solo embellecen el parque lineal del Xibi Xibi, sino que también mejoran la circulación peatonal y fortalecen la integración urbana, facilitando el acceso y la comunicación entre distintos sectores de la ciudad.

A su turno, el intendente Raúl Jorge resaltó la importancia de preservar la memoria de quienes contribuyeron al crecimiento de Jujuy. En ese sentido, recordó el legado literario de Néstor Groppa, cuyo nombre identifica la pasarela peatonal ubicada en paralelo al puente Canónigo Gorriti, y destacó su aporte a la cultura jujeña. Asimismo, se refirió a la pasarela «Ing. Manuel Pérez», emplazada en paralelo al puente Mariano Moreno, y puso en valor el trabajo del reconocido profesional, cuya labor fue determinante en el desarrollo urbano de la capital durante la década de 1950.

Homenajes

La Arquitecta María Pérez, hija del recordado ingeniero, agradeció el homenaje y expresó su emoción por el reconocimiento a la trayectoria de su padre, destacando el acompañamiento de las autoridades y de quienes participaron del acto.

En tanto, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Leandro Álvarez, hijo de Néstor Groppa, recordó la vida y obra de su padre, quien llegó desde Córdoba y desarrolló una destacada trayectoria como maestro, bibliotecario, editor y promotor cultural. Además, resaltó el profundo vínculo que construyó con Jujuy, provincia cuya cultura y tradiciones abrazó y difundió a lo largo de su vida.