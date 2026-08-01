El “Lobo” va por los tres puntos este sábado cuando visite a Colegiales

En el estadio “Libertarios Unidos”, este sábado, 1 de agosto, a las 15:00 horas, Gimnasia y Esgrima se enfrentará a Colegiales, en el marco de la fecha 23 de la Primera Nacional 2026 – Zona “B”.

El encargado de impartir justicia será Felipe Viola, quien estará acompañado por Adrián Delbarba, asistente 1; Lucas Vázquez, asistente 2; y el cuarto árbitro, Kevin Alegre.

Gimnasia asume este compromiso, tras resultar ganador en la fecha pasada, lo que le permitió mantenerse como el puntero del grupo, acumulando 41 unidades y estirando la diferencia con sus inmediatos perseguidores.

Por su parte, el “Tricolor” llega al partido en la 12° posición, con 26 puntos, buscando acercarse a la zona de reducido.

“Queremos llevarnos los tres puntos a nuestra manera”

En este marco, el director técnico del “Lobo”, Hernán Pellerano, observó que este encuentro “será difícil” por “tener que jugar en una cancha de pequeñas dimensiones”.

Amplió su análisis, señalando que “Colegiales sabe moverse en este escenario”, para luego afirmar que “vamos a tratar de llevarnos los tres puntos a nuestra manera”.

En tanto, se refirió a la actualidad de Gimnasia en la cima de la Zona “B”, destacando que “tenemos los puntos que merecemos” y aclaró que tal condición “no representa presión alguna, sino ilusión”.

Asimismo, abordó la situación de la Primera Nacional, expresando que “en este tramo del año aumenta de dificultad”, por cuanto “ningún partido será sencillo y ya lo vivimos”, en referencia a los duros enfrentamientos con Chacarita y Güemes.

En este sentido, subrayó que su equipo “afrontará los próximos desafíos con humildad y trabajando duro”.

Por otra parte, hizo referencia a los tres partidos que jugará Gimnasia en una semana, adelantando que “dosificaremos las cargas”, a fin de que “tengamos a todos los jugadores en óptimas condiciones y a la par”.

“Trabajar juntos ayuda a que respondan igual o mejor de lo que lo vienen haciendo”, finalizó Pellerano.

Es oportuno recordar, que el albiceleste se medirá este sábado con Colegiales, el miércoles con Quilmes en Buenos Aires y el lunes recibirá a Tristán Suárez.

Modificaciones reglamentarias

A partir de ahora se comienza a aplicar una serie de modificaciones reglamentarias que ya fueron utilizadas en competencias internacionales.

Las medidas buscan agilizar el juego, mejorar la transparencia y reducir las pérdidas de tiempo.

A partir de esta fecha del torneo de la Primera Nacional, categoría en la que compite Gimnasia y Esgrima de Jujuy, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pondrá en vigencia nuevas reglas de juego que ya fueron implementadas en torneos internacionales, incluido el Mundial de Clubes. Los cambios apuntan a darle mayor dinamismo a los partidos, evitar demoras innecesarias y reforzar la autoridad arbitral.

Las nuevas reglas, una por una

Prohibido taparse la boca al hablar

Los futbolistas ya no podrán cubrirse la boca con la mano o la camiseta al dialogar con un rival, un compañero o el árbitro.

¿Qué se busca?

La medida apunta a brindar mayor transparencia dentro del campo de juego y evitar conversaciones ocultas durante los encuentros.

Menos tiempo para ejecutar saques

Los jugadores tendrán un máximo de cinco segundos para realizar un saque de banda o un saque de arco.

En un lateral, el equipo perderá la posesión y el saque será para el rival.

En un saque de arco, el árbitro podrá sancionar tiro de esquina para el equipo contrario.

El objetivo es reducir las demoras y darle mayor continuidad al juego.

Cambios en la atención médica

Todo futbolista que solicite asistencia médica deberá abandonar el campo de juego y permanecer al menos un minuto fuera antes de poder regresar.

Excepción:

La norma no se aplicará cuando la lesión sea consecuencia de una infracción sancionada por el árbitro y requiera atención inmediata.

La intención es evitar interrupciones reiteradas por molestias menores.

Los reemplazados deberán salir rápido

Cuando un jugador sea sustituido contará con un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego.

Cambios en los penales con doble toque

La reglamentación también modifica los casos en los que el ejecutante toca involuntariamente dos veces la pelota antes de que otro jugador intervenga.

Si convierte el gol: el penal deberá repetirse.

el penal deberá repetirse. Si no convierte: el árbitro sancionará tiro libre indirecto para el equipo defensor.

La modificación busca unificar criterios en una jugada que generó polémicas en distintas competencias.

Ventaja en las reanudaciones

Los árbitros podrán aplicar la ley de la ventaja cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la pelota y exista una clara posibilidad de continuar la jugada.

De esta manera se evita detener el juego cuando el equipo beneficiado ya obtuvo una ventaja deportiva.

Expulsión por reclamos fuera del campo

Otra de las novedades establece que un futbolista podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para protestar o cuestionar una decisión del árbitro.

La medida busca reforzar el respeto hacia la autoridad arbitral y reducir las protestas excesivas.