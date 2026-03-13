Sadir garantiza la continuidad del diálogo conjunto con todos los trabajadores estatales

El gobernador de Jujuy ratificó la voluntad de continuar construyendo consensos y reafirmó que la violencia no conduce a ningún resultado.

“Todos los sectores de trabajadores estatales tengan la tranquilidad y la seguridad de que serán convocados para seguir trabajando juntos”, garantizó el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, al abordar las instancias de diálogo salarial emprendidas para atender las necesidades de los agentes de la administración pública.

Tras mostrarse comprensivo con los planteos salariales, el mandatario advirtió que “el país está en una situación compleja que toca a las provincias” y remarcó que “estamos ante una caída de la recaudación de recursos coparticipables que es histórica”.

Al profundizar su análisis, señaló que “en estos meses la recaudación real fue la más baja de los últimos trece años” y alertó: “esto complica la situación financiera de la provincia”.

A pesar del desafiante escenario financiero, sostuvo que “siempre hay una oportunidad para seguir dialogando” y reafirmó su disposición para “seguir haciendo los esfuerzos para buscar alternativas que beneficien a nuestros trabajadores estatales”. En este sentido, también recalcó que “las necesidades de la gente es una situación que la tengo muy presente desde que era ministro de Hacienda y Finanzas” y aseveró que “conozco la situación perfectamente”. “

La manera que vamos a salir adelante es trabajando, no con la violencia que no conduce a nada. Hemos tenido muchos años de violencia, muchos años de desencuentro entre los jujeños que no nos llevaron a ningún lado. Este cambio que venimos haciendo desde hace tantos años y cuidando entre todos, es lo que queremos», afirmó en rechazo a los hechos registrados durante los últimos días.

Jujuy en el mercado americano

En otro orden, Sadir hizo referencia a la reciente gira que realizó por Estados Unidos para mostrar el potencial de Jujuy y las oportunidades de inversión que ofrece a partir del turismo, la producción minera, la actividad primaria tradicional, la generación de energías renovables y los ventajosos esquemas tributarios que representan las zonas francas para el desarrollo industrial y el comercio.

“Llegamos a un mercado de suma importancia, por cuanto Estados Unidos concita la atención del mundo”, indicó. Recalcó que “en nuestra provincia se producen los minerales críticos para la transición energética global” y añadió que “tenemos muchos proyectos para seguir creciendo con litio, plata, cobre y tierras raras”.

Enfatizó que “nos entrevistamos con dos o tres grupos empresarios que invertirán en Jujuy, los cuales se conocerán en breve, y eso representa más oportunidades de trabajo y mejor economía para la provincia”. Hizo especial referencia a un proyecto de ampliación de exploraciones en plata, a cuatro que ponen el foco en tierras raras y otras iniciativas a impulsar con la Universidad Nacional de Jujuy para explorar en tierras de la provincia.