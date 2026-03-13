Lanús le ganó a Estudiantes y se acerca a la zona de clasificación del Torneo Apertura 2026

Lanús derrotó a Estudiantes por 1-0 en un partido en el que hizo pesar la efectividad en uno de sus pocos remates al arco y que disputaron este viernes, en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la décima fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el mediocampista Dylan Aquino convirtió el único gol del partido, a los 29 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el “Granate” cortó una racha de cinco partidos sin victorias en el torneo local y alcanzó el décimo lugar de la zona A, con 12 puntos, mientras que el equipo de Alexander Medina es tercero en el mismo grupo, con 15 unidades.

En la próxima fecha, los dirigidos por Mauricio Pellegrino recibirán a Newell’s el martes 17 de marzo a las 19:00, mientras que el “Pincha” jugará como visitante ante Gimnasia de Mendoza el mismo día, a las 21:15.

Todas las llegadas claras del primer tiempo fueron de Estudiantes. La primera de ellas fue a los 32 minutos, con una jugada colectiva de izquierda a derecha que terminó en un zurdazo del extremo Joaquín Tobio Burgos, que abrió el pie pero definió desviado por el segundo palo.

Un minuto más tarde, una recuperación alta del mediocampista Ezequiel Piovi permitió un remate lejano, que salió al palo derecho del arquero Nahuel Losada, que pudo evitar el gol.

En 40 minutos del primer tiempo, el delantero Edwin Cetré encaró al lateral rival por el costado izquierdo, amagó hacia afuera para luego salir perfilado para su pierna derecha e intentó sorprender con un tiro bajo al primer palo, pero tampoco pudo con Losada.

La primera situación del complemento llegó a los cuatro minutos, con un córner al segundo palo para el remate de sobrepique del defensor Santiago Núñez, que el arquero “Granate” pudo detener luego de una gran estirada sobre su palo derecho.

El “Granate” abrió el marcador a los 29 minutos del segundo tiempo, luego de un contraataque desaprovechado que terminó en un centro al segundo palo del extremo Eduardo Salvio para Dylan Aquino, cuyo potente remate de primera entró por el palo derecho del arquero Fernando Muslera.__IP__

Aquino generó peligro nuevamente diez minutos después, al recibir sobre la izquierda, salir para su pierna derecha y sacar un remate al segundo palo, aunque esta vez Muslera pudo imponerse.