Sadir entregó equipamiento por más de $700 millones para fortalecer la Atención Primaria de la Salud en Jujuy

La entrega incluye ecógrafos de alta complejidad, equipamiento médico, mobiliario y herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad operativa y la calidad de atención en el primer nivel.

El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer los establecimientos de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia, en el marco de una inversión superior a los 700 millones de pesos. El acto tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio de Salud.

“Podemos concretar una entrega muy importante, con equipamiento por más de 700 millones de pesos, para que los equipos de Atención Primaria puedan dar respuesta a las necesidades de la comunidad”, expresó el mandatario provincial.

A partir de Fondos SUMAR, Jujuy, a través del Ministerio de Salud, gestionó la compra y entrega de ecógrafos de alta complejidad para los servicios de Diagnóstico por Imágenes de los principales Nodos de la capital jujeña y CAPS de las diferentes regiones, junto a equipamiento, insumos, mobiliario y elementos requeridos para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, la prevención, el diagnóstico temprano y la seguridad en cada asistencia.

En ese marco, Sadir remarcó el valor del trabajo territorial: “la Atención Primaria es un trabajo de mucha dedicación, donde se conoce a cada vecino en su territorio. Este equipamiento es una herramienta para mejorar la calidad de atención y la salud de nuestra gente”. Asimismo, subrayó que la inversión “ratifica el compromiso con la salud pública como política de Estado”.

Por su parte, el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, calificó la entrega como “histórica” y destacó la decisión de priorizar el primer nivel. “Es una inversión muy importante que nos permite llegar a todos los puestos de la provincia, fortaleciendo la Atención Primaria con las herramientas necesarias para el trabajo diario”, indicó.

Además, señaló que “la Atención Primaria es el pilar del sistema, basada en la prevención, la promoción de la salud y la búsqueda activa en territorio, lo que permite atender a tiempo y evitar complicaciones”.

Equipamiento para la atención primaria de la salud

Entre el equipamiento distribuido a todas las regiones sanitarias se encuentran: tensiómetros adulto y pediátrico; oxímetros adulto y pediátrico; termómetros; termómetros infrarrojos; saturómetros; otoscopios; glucómetros; balanzas digitales; balanzas pediátricas; conservadoras; equipos de curación; cintas métricas para peso corporal e IMC; camillas ginecológicas; camillas para consultorio; camillas pediátricas; cintas de circunferencia abdominal; balanzas de pie portátil; tubos de oxígeno; termómetros digitales para heladera; tijeras; manómetros con flujómetro; collares cervicales adultos y pediátricos; nebulizadores; estufas de esterilización; doppler fetales; lámparas ginecológicas; carros de curación; tablas de inmovilización; sillas de ruedas; estetoscopios; cajas para pequeñas cirugías; cintas antropométricas pediátricas; sillones odontológicos; termos de vacunas; entre otros insumos esenciales.

Asimismo, se efectuó la entrega de computadoras; impresoras; cámaras web; gazebos; sillas; estanterías; aires acondicionados; contenedores de residuos patógenos; mochilas; armarios; escritorios; heladeras; estufas; ventiladores; cocinas; vitrinas; matafuegos; tanques para reserva de agua.

Fortalecimiento de APS en todo Jujuy

El equipamiento está destinado a:

CIC 2

CAPS Papa Francisco

APS del Hospital Calilegua

CAPS La Bajada

CAPS Normenta

CAPS Chalicán (Fraile Pintado)

CAPS Vinalito (El Talar)

CAPS Campero

CAPS Aredez

CIC La Loma

CAPS Eva Perón (Ledesma)

CAPS Carrillo

CAPS Santa Rosa (Ledesma)

CAPS Rivetti

CAPS Alvarado

Nodo Caimancito

CIC Caimancito

CAPS Valle Grande (Ledesma)

CAPS Los Lapachos

CAPS La Ovejería

CAPS San Vicente

CAPS La Caravana

CAPS Pozo Las Avispas

CIC 25 de Mayo (Monterrico)

CAPS San Antonio

CAPS El Chamical

CAPS Coronel Arias

CIC El Carmen (El Carmen)

CAPS Los Alisos

CIC Copacabana

Nodo Victoria Cruz

CAPS Che Guevara

CAPS René Favaloro

CAPS 337 Viviendas

CAPS Fonavi

CAPS Eva Perón (Alto Comedero)

CAPS Sargento Cabral (Alto Comedero)

CAPS B° Norte

Sector Minero

CIC Abra Pampa

CAPS 12 de Octubre

CAPS 23 de Agosto

CAPS Coranzulí

CAPS Pirquita

CAPS Orosmayo

CAPS Coyaguayma

CAPS Liviara

CAPS Loma Blanca

CAPS Cusi Cusi

CAPS Ciénega de Paicone

CAPS Lagunillas del Farallón

CAPS Misa Rumi

CAPS Tres Cruces

CAPS Casa Colorada

CAPS Rinconada

CAPS Santo Domingo

CAPS Pan de Azúcar

CAPS Pozuelo

CAPS Lagunillas de Pozuelo

CAPS Muñayoc

CAPS Queta

CAPS Cochinoca

CAPS Quichagua

CAPS Doncellas

CAPS Potrero de la Puna

CAPS Rinconadillas

CAPS Sausalito

CAPS Tusaquillas

CAPS Santa Ana

CAPS Alfarcito

CAPS Casabindo

CAPS Tambillos

CAPS Quebraleña

CAPS Abralaite

CAPS Agua de Castilla

CAPS Quera

CAPS Rachaite

CAPS Agua Caliente

CAPS Puesto del Marqués

Posta Pueblo Viejo

Posta Loma Punta

Posta Cochagaste

CAPS Rumi Cruz

CAPS El Aguilar (Abra Pampa)

CAPS Pedro Olmedo

CAPS San Cayetano (Humahuaca)

CIC 23 de Agosto

CAPS La Merced (Humahuaca)

CAPS Chaupi Rodeo

CAPS Uquía

CAPS Caspalá

CAPS Santa Ana (Quebrada)

CAPS Palca de Aparzo

CAPS Cianzo

CAPS Varas

CIC Iturbe

CAPS Pueblo Viejo

CAPS Miyuyoc

CAPS Coctaca

CAPS Ocumazo

CAPS Calete

CAPS Hornaditas

CAPS Aparzo

CAPS Chorcán

APS Hospital General Belgrano (Humahuaca)

CAPS Miraflores

CAPS Parapetí (La Esperanza)

CAPS Bernacchi

CAPS Providencia

CAPS Santa Rosa (San Pedro)

CAPS San Cayetano (San Pedro)

CAPS Ejército del Norte

CAPS San José

CAPS El Piquete

CAPS Belgrano

CAPS Patricios

CAPS La Merced (San Pedro)

CAPS Arroyo Colorado

CAPS El Acheral

CAPS San Juan de Dios

CIC Nueva Ciudad (San Pedro)

CAPS Yuto

CAPS El Aguilar

CAPS Tilcara

CAPS Susques

CAPS La Quiaca

CAPS Palma Sola

CAPS La Mendieta

CAPS Maimará

CAPS Palpalá