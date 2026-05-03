Sadir entregó equipamiento por más de $700 millones para fortalecer la Atención Primaria de la Salud en Jujuy

La entrega incluye ecógrafos de alta complejidad, equipamiento médico, mobiliario y herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad operativa y la calidad de atención en el primer nivel.
El gobernador Carlos Sadir encabezó la entrega de equipamiento destinado a fortalecer los establecimientos de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de toda la provincia, en el marco de una inversión superior a los 700 millones de pesos. El acto tuvo lugar en el Auditorio del Ministerio de Salud.
“Podemos concretar una entrega muy importante, con equipamiento por más de 700 millones de pesos, para que los equipos de Atención Primaria puedan dar respuesta a las necesidades de la comunidad”, expresó el mandatario provincial.
A partir de Fondos SUMAR, Jujuy, a través del Ministerio de Salud, gestionó la compra y entrega de ecógrafos de alta complejidad para los servicios de Diagnóstico por Imágenes de los principales Nodos de la capital jujeña y CAPS de las diferentes regiones, junto a equipamiento, insumos, mobiliario y elementos requeridos para fortalecer la capacidad resolutiva del primer nivel de atención, la prevención, el diagnóstico temprano y la seguridad en cada asistencia.
En ese marco, Sadir remarcó el valor del trabajo territorial: “la Atención Primaria es un trabajo de mucha dedicación, donde se conoce a cada vecino en su territorio. Este equipamiento es una herramienta para mejorar la calidad de atención y la salud de nuestra gente”. Asimismo, subrayó que la inversión “ratifica el compromiso con la salud pública como política de Estado”.
Por su parte, el secretario de Coordinación General de Salud, Javier Cadar, calificó la entrega como “histórica” y destacó la decisión de priorizar el primer nivel. “Es una inversión muy importante que nos permite llegar a todos los puestos de la provincia, fortaleciendo la Atención Primaria con las herramientas necesarias para el trabajo diario”, indicó.
Además, señaló que “la Atención Primaria es el pilar del sistema, basada en la prevención, la promoción de la salud y la búsqueda activa en territorio, lo que permite atender a tiempo y evitar complicaciones”.
Equipamiento para la atención primaria de la salud
Entre el equipamiento distribuido a todas las regiones sanitarias se encuentran: tensiómetros adulto y pediátrico; oxímetros adulto y pediátrico; termómetros; termómetros infrarrojos; saturómetros; otoscopios; glucómetros; balanzas digitales; balanzas pediátricas; conservadoras; equipos de curación; cintas métricas para peso corporal e IMC; camillas ginecológicas; camillas para consultorio; camillas pediátricas; cintas de circunferencia abdominal; balanzas de pie portátil; tubos de oxígeno; termómetros digitales para heladera; tijeras; manómetros con flujómetro; collares cervicales adultos y pediátricos; nebulizadores; estufas de esterilización; doppler fetales; lámparas ginecológicas; carros de curación; tablas de inmovilización; sillas de ruedas; estetoscopios; cajas para pequeñas cirugías; cintas antropométricas pediátricas; sillones odontológicos; termos de vacunas; entre otros insumos esenciales.
Asimismo, se efectuó la entrega de computadoras; impresoras; cámaras web; gazebos; sillas; estanterías; aires acondicionados; contenedores de residuos patógenos; mochilas; armarios; escritorios; heladeras; estufas; ventiladores; cocinas; vitrinas; matafuegos; tanques para reserva de agua.
Fortalecimiento de APS en todo Jujuy
El equipamiento está destinado a:
CIC 2
CAPS Papa Francisco
APS del Hospital Calilegua
CAPS La Bajada
CAPS Normenta
CAPS Chalicán (Fraile Pintado)
CAPS Vinalito (El Talar)
CAPS Campero
CAPS Aredez
CIC La Loma
CAPS Eva Perón (Ledesma)
CAPS Carrillo
CAPS Santa Rosa (Ledesma)
CAPS Rivetti
CAPS Alvarado
Nodo Caimancito
CIC Caimancito
CAPS Valle Grande (Ledesma)
CAPS Los Lapachos
CAPS La Ovejería
CAPS San Vicente
CAPS La Caravana
CAPS Pozo Las Avispas
CIC 25 de Mayo (Monterrico)
CAPS San Antonio
CAPS El Chamical
CAPS Coronel Arias
CIC El Carmen (El Carmen)
CAPS Los Alisos
CIC Copacabana
Nodo Victoria Cruz
CAPS Che Guevara
CAPS René Favaloro
CAPS 337 Viviendas
CAPS Fonavi
CAPS Eva Perón (Alto Comedero)
CAPS Sargento Cabral (Alto Comedero)
CAPS B° Norte
Sector Minero
CIC Abra Pampa
CAPS 12 de Octubre
CAPS 23 de Agosto
CAPS Coranzulí
CAPS Pirquita
CAPS Orosmayo
CAPS Coyaguayma
CAPS Liviara
CAPS Loma Blanca
CAPS Cusi Cusi
CAPS Ciénega de Paicone
CAPS Lagunillas del Farallón
CAPS Misa Rumi
CAPS Tres Cruces
CAPS Casa Colorada
CAPS Rinconada
CAPS Santo Domingo
CAPS Pan de Azúcar
CAPS Pozuelo
CAPS Lagunillas de Pozuelo
CAPS Muñayoc
CAPS Queta
CAPS Cochinoca
CAPS Quichagua
CAPS Doncellas
CAPS Potrero de la Puna
CAPS Rinconadillas
CAPS Sausalito
CAPS Tusaquillas
CAPS Santa Ana
CAPS Alfarcito
CAPS Casabindo
CAPS Tambillos
CAPS Quebraleña
CAPS Abralaite
CAPS Agua de Castilla
CAPS Quera
CAPS Rachaite
CAPS Agua Caliente
CAPS Puesto del Marqués
Posta Pueblo Viejo
Posta Loma Punta
Posta Cochagaste
CAPS Rumi Cruz
CAPS El Aguilar (Abra Pampa)
CAPS Pedro Olmedo
CAPS San Cayetano (Humahuaca)
CIC 23 de Agosto
CAPS La Merced (Humahuaca)
CAPS Chaupi Rodeo
CAPS Uquía
CAPS Caspalá
CAPS Santa Ana (Quebrada)
CAPS Palca de Aparzo
CAPS Cianzo
CAPS Varas
CIC Iturbe
CAPS Pueblo Viejo
CAPS Miyuyoc
CAPS Coctaca
CAPS Ocumazo
CAPS Calete
CAPS Hornaditas
CAPS Aparzo
CAPS Chorcán
APS Hospital General Belgrano (Humahuaca)
CAPS Miraflores
CAPS Parapetí (La Esperanza)
CAPS Bernacchi
CAPS Providencia
CAPS Santa Rosa (San Pedro)
CAPS San Cayetano (San Pedro)
CAPS Ejército del Norte
CAPS San José
CAPS El Piquete
CAPS Belgrano
CAPS Patricios
CAPS La Merced (San Pedro)
CAPS Arroyo Colorado
CAPS El Acheral
CAPS San Juan de Dios
CIC Nueva Ciudad (San Pedro)
CAPS Yuto
CAPS El Aguilar
CAPS Tilcara
CAPS Susques
CAPS La Quiaca
CAPS Palma Sola
CAPS La Mendieta
CAPS Maimará
CAPS Palpalá