Sadir encabezó en Buenos Aires la presentación de la temporada de invierno 2026 de Jujuy

Operadores, agencias y prensa especializada conocieron la propuesta turística de la provincia para la temporada invernal, en un encuentro encabezado por el gobernador Carlos Sadir.

El gobernador Carlos Sadir encabezó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la presentación oficial de la temporada de invierno 2026 de Jujuy, durante una jornada que reunió a autoridades, operadores turísticos, agencias de viajes y medios especializados para mostrar la diversidad de experiencias que ofrece la provincia, con propuestas de naturaleza, cultura, gastronomía y turismo activo.

La actividad se realizó en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y contó además con la participación del secretario de Ambiente y Turismo de la Nación, Daniel Scioli; el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; la directora del Ente de Promoción Turística, Melina Ainstein; la directora provincial de Turismo, Sofía Van Balen Blanken; y la diputada nacional María Inés Zigarán, entre otras autoridades e invitados especiales.

En ese marco, Sadir destacó el trabajo que viene realizando la provincia para fortalecer su posicionamiento turístico e invitó a visitantes de todo el país y del mundo a elegir Jujuy durante las próximas vacaciones de invierno.

«Presentamos la temporada de Invierno 2026 en Jujuy y, una vez más, mostramos al país y al mundo todo lo que hace de nuestra provincia un lugar único», expresó.

Asimismo, sostuvo que «seguimos trabajando para que más turistas nos elijan. Los esperamos con los brazos abiertos para que este invierno vengan a vivir la experiencia Jujuy y descubran todo lo que nuestra provincia tiene para ofrecer».

Ante una nutrida concurrencia de empresarios, operadores y referentes de la actividad turística nacional, se presentaron las experiencias que posicionan a Jujuy como uno de los destinos más elegidos del país durante la temporada invernal.

Durante la presentación, el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas, destacó el crecimiento sostenido que viene registrando la actividad turística en la provincia y remarcó la importancia de continuar fortaleciendo la promoción de Jujuy en los principales mercados emisivos del país. Asimismo, señaló que las expectativas para los próximos meses son positivas gracias a una oferta diversa y competitiva.

Temporada de invierno con experiencias para todos los públicos

Durante el encuentro, los asistentes disfrutaron de una degustación de gastronomía regional acompañada por vinos jujeños, además de espectáculos artísticos y sorteos que permitieron acercar la identidad cultural de la provincia al público presente.

Las autoridades destacaron especialmente la diversidad de experiencias que ofrece Jujuy. Desde los paisajes de la Quebrada de Humahuaca y la inmensidad de la Puna hasta las propuestas de turismo activo, aventura, bienestar y naturaleza, la provincia presenta alternativas para distintos perfiles de visitantes.

La oferta se complementa con atractivos como el Tren Solar de la Quebrada, los pueblos patrimoniales, la gastronomía andina, los vinos de altura, los circuitos culturales y una agenda de eventos que busca poner en valor la identidad de cada región.

Además, los asistentes pudieron conocer más detalles sobre las propuestas turísticas para recorrer Jujuy durante todo el año.

Promoción turística de Jujuy en mercados estratégicos

Asimismo, se puso en relieve el trabajo articulado entre el sector público y privado para consolidar una propuesta turística sostenible y de calidad, capaz de responder a la creciente demanda de visitantes nacionales e internacionales.

La presentación en Buenos Aires formó parte de las acciones de promoción turística que la provincia desarrolla en mercados estratégicos del país con el objetivo de fortalecer su posicionamiento como destino turístico durante todo el año y potenciar la llegada de visitantes en una de las etapas más importantes para la actividad.

Con su combinación de paisajes imponentes, cultura viva, sabores auténticos y experiencias únicas, Jujuy se prepara para recibir a miles de turistas durante la temporada de invierno 2026, reafirmando su lugar entre los destinos más atractivos de la Argentina.