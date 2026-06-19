La Fundación Hospital de Niños fortalece la atención oncológica infantil con la entrega de nuevo equipamiento tecnológico

Esta herramienta tecnológica, que se incorpora por primera vez al Servicio, representa un avance significativo en el tratamiento de niños y niñas que atraviesan procesos oncológicos complejos.

En un esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de los pacientes pediátricos de nuestra provincia, la Fundación Hospital de Niños realizó la entrega de un moderno dispositivo detector de venas destinado a la Unidad de Oncohematología del Hospital Materno Infantil.

El dispositivo facilitará la labor de los profesionales al permitir localizar las venas con mayor precisión, una tarea que suele presentar dificultades en pacientes oncológicos debido a la continuidad de los tratamientos endovenosos.

La Dra. María Luz Cosentini, jefa del Servicio, destacó que esta adquisición brindará un mayor confort a los pacientes, reduciendo el estrés y el malestar durante la colocación de vías para la administración de medicación.

Cabe destacar que el Servicio de Oncohematología del Materno Infantil es el único centro de referencia en toda la provincia para el tratamiento de patologías oncológicas y hematológicas pediátricas. Actualmente, el área cuenta con un robusto equipo interdisciplinario integrado por médicos especialistas, enfermeros capacitados, psicólogos y trabajadores sociales, lo que permite brindar una atención integral y resolver casos de alta complejidad en Jujuy.

El Ingeniero Pedro Ricardo Manzur, presidente de la Fundación Hospital de Niños, destacó la importancia de este aporte tecnológico: «Nuestra misión principal es identificar las necesidades más urgentes del hospital y canalizar la solidaridad de la comunidad para cubrirlas. Con la entrega de este equipo, que es una herramienta inédita en nuestra salud pública, buscamos facilitar la labor de los profesionales y, fundamentalmente, aliviar el proceso de tratamiento para los niños, evitando punciones innecesarias y brindándoles mayor tranquilidad en momentos difíciles».

Asimismo, el titular de la institución puso en valor el nivel de atención local: «Nos enorgullece trabajar a la par de un equipo interdisciplinario tan comprometido y especializado. Al equipar nuestro servicio de Oncohematología con tecnología de punta, reforzamos el objetivo de que las familias jujeñas encuentren soluciones de alta complejidad en su propia provincia, evitando el desarraigo y garantizando que cada pequeño paciente reciba una atención integral con el soporte humano y técnico que merece».

«Desde la Fundación Hospital de Niños, reafirmamos nuestro compromiso de seguir colaborando con el sistema de salud pública para asegurar que cada niño jujeño reciba la mejor atención médica posible, respaldada por tecnología de vanguardia y el soporte humano necesario para su recuperación», sostuvo Manzur.