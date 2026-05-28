Sadir celebró en Perico, el Día de los Jardines y destacó el rol de las maestras jardineras

El gobernador destacó el rol fundamental de la formación inicial. Durante el acto se presentó el nuevo marco normativo que regulará el funcionamiento del Nivel Inicial en Jujuy.

En el marco del Día Nacional de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, el gobernador Carlos Sadir participó de un acto conmemorativo realizado en ciudad Perico, acompañado por la ministra de Educación, Daniela Teseira, autoridades provinciales, docentes y comunidad educativa.

Durante la jornada, el mandatario provincial resaltó la importancia del trabajo que realizan las docentes del Nivel Inicial y el acompañamiento que brindan a niños y niñas en sus primeros años de formación.

“La verdad que muy contentos de participar de este acto, que es la celebración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera, porque hacen una tarea increíble, son las primeras que empiezan a recibir y acompañar a todos nuestros niños y niñas”, expresó Sadir.

Asimismo, valoró la presentación de la nueva Resolución que regulará el funcionamiento del Nivel Inicial en la provincia y que reemplazará a la Resolución Nº 403, vigente desde hace más de dos décadas.

“Después de más de 20 años era necesario establecer un nuevo marco normativo mucho más adecuado a los tiempos actuales. Estoy seguro de que todas las maestras jardineras lo necesitaban y lo merecían”, sostuvo.

En ese sentido, el gobernador también destacó las obras que se ejecutan en Perico y en distintos puntos de la provincia para fortalecer la infraestructura educativa.

“Estamos trabajando en la construcción de nuevos jardines de infantes porque Perico creció muchísimo. Además, tenemos más de 40 edificios escolares con refacciones integrales para adecuarlos a las nuevas necesidades educativas”, indicó.

Nueva resolución para Nivel Inicial

Por su parte, la ministra de Educación, Daniela Teseira, puso en valor el compromiso de las docentes del Nivel Inicial y remarcó la importancia de acompañar las trayectorias educativas desde la primera infancia.

“Cada vez que ingresamos a un jardín de infantes nos encontramos con algo maravilloso: el lugar donde comienzan los sueños, donde nacen las primeras amistades y donde una palabra de aliento puede marcar para siempre la vida de un niño”, expresó.

Además, agradeció el trabajo cotidiano de las docentes: “Gracias por sembrar todos los días sin saber exactamente cuándo florecerá cada semilla, pero con la certeza de que en algún momento florecerá”.

Durante el acto, Teseira anunció oficialmente la puesta en vigencia de la Resolución Nº 1188, firmada el 27 de mayo de 2026, que actualiza el marco normativo para el Nivel Inicial en la provincia de Jujuy.

La funcionaria explicó que la Resolución fue elaborada mediante un proceso participativo e interdisciplinario con aportes de docentes, equipos directivos, supervisores, áreas técnicas y representantes gremiales.

Entre los principales avances, destacó que el nuevo marco fortalece la identidad pedagógica del nivel inicial, incorpora enfoques de derechos e inclusión educativa, regula específicamente el jardín maternal, moderniza la organización institucional y suma herramientas digitales de gestión y seguimiento.