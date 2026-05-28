Le dictaron prisión preventiva al que intentó robar una moto, quedó filmado y terminó detenido

El acusado cumplía una condena condicional por delitos contra la propiedad y la Fiscalía solicitará que se revoque ese beneficio.

En el marco de una causa tramitada bajo el procedimiento especial de flagrancia, a solicitud del MPA, se dictó prisión preventiva para un hombre imputado por el delito de robo calificado de motovehículo en grado de tentativa.

Fue tras un hecho ocurrido días atrás en inmediaciones de calle Iguazú, casi esquina Horacio Guzmán, en cercanías de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy.

La investigación es llevada adelante por el fiscal Aldo Lozano, a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad e Integridad de las Personas.

De acuerdo con las actuaciones, el acusado identificado con las iniciales D.H.A. fue detectado mientras intentaba sustraer una motocicleta estacionada en la vía pública. El episodio quedó registrado por las cámaras del sistema de monitoreo 911, cuyas imágenes permitieron advertir la maniobra delictiva y coordinar una rápida intervención policial.

El sospechoso manipuló el rodado y llegó a provocar daños en el sistema eléctrico de la motocicleta, cortando cables con la intención de ponerla en funcionamiento y concretar el robo.

A partir de la alerta emitida desde el Centro de Monitoreo, intervino personal del Grupo Dinámico de Prevención del Delito, que realizaba recorridos preventivos por la zona. Los efectivos lograron localizar al acusado, quien intentó huir al advertir la presencia policial, aunque fue detenido tras una breve persecución y resistencia.

En la audiencia correspondiente, realizada hoy, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva del imputado por un plazo de 10 días, medida que fue concedida por la jueza Noelia Cruz.

Entre las medidas previstas, se encuentra la recepción de entrevistas testimoniales y otras diligencias vinculadas al accionar policial desplegado durante el procedimiento.

Asimismo, desde la Fiscalía se informó que el imputado registraba antecedentes condenatorios por delitos contra la propiedad y se encontraba cumpliendo una condena de ejecución condicional dictada en julio de 2025, en el marco de un juicio abreviado.

Ante esta nueva imputación, el Ministerio Público de la Acusación solicitará a la Fiscalía de Ejecución Penal la revocación de la condicionalidad de la pena anterior, por lo que el acusado podría pasar a cumplir de manera efectiva la condena de un año y seis meses que pesaba en suspenso.

Desde el MPA destacaron el rápido trabajo coordinado entre el sistema de monitoreo 911, la ayudante fiscal interviniente Jimena Colliard y el personal policial de la Secc. 4ta y 34 que participaron del operativo, lo que permitió impedir el robo y avanzar de manera inmediata con la detención del acusado.