Sadir acompañó el inicio de la edición 11° del Festival Internacional de Cine de las Alturas

El gobernador acompañó la apertura del festival y destacó la importancia de acercar el cine y la cultura a distintas localidades de la provincia, con funciones gratuitas y una marcada identidad regional.

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, participó de la proyección de la película boliviana “Cielo”, en el marco de la apertura del 11º Festival Internacional de Cine de las Alturas, y destacó la importancia de acercar el cine y la cultura a toda la provincia a través de propuestas libres y gratuitas.

En ese contexto, el mandatario puso en valor la continuidad y el crecimiento del festival, remarcando la participación de realizadores de Jujuy, Bolivia y Uruguay, además de la posibilidad de que vecinos de distintas localidades puedan acceder a producciones cinematográficas de nivel internacional.

Sadir expresó su satisfacción por el alcance territorial del evento, que este año tendrá actividades y proyecciones en San Salvador de Jujuy, San Pedro, Purmamarca, El Carmen y La Quiaca, entre otras localidades.

Asimismo, resaltó el acompañamiento del Ministerio de Cultura y Turismo y subrayó que este tipo de iniciativas fortalecen la política cultural de la provincia, promoviendo el acceso de la comunidad a expresiones artísticas de relevancia regional e internacional.

“Es muy importante que la gente pueda participar y disfrutar de estas producciones en distintos puntos de la provincia, porque la cultura también debe llegar a cada rincón de Jujuy”, expresó.

Festival con identidad regional

Por su parte, el presidente del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Patricio Artero, señaló que el valor del festival “va mucho más allá de su programación”, ya que “se construye a partir del encuentro entre el público, los realizadores y la comunidad”.

Además, destacó la decisión de sostener un festival con identidad regional y una voz propia dentro del panorama audiovisual latinoamericano.

“Entendemos al cine como cultura, trabajo, identidad, memoria y también como futuro”, afirmó.

Finalmente, agradeció al gobernador Carlos Sadir, al Ministerio de Cultura y Turismo, al equipo organizador, a los realizadores y especialmente al público, destacando que “sin ellos no existiría este verdadero encuentro”. https://youtu.be/GGfwNI7qnyQ

Apuesta a nuevas audiencias

En tanto, la productora general del festival, Soledad San Julián, valoró la relevancia que adquirió el evento para la región y para Jujuy dentro del circuito del cine latinoamericano.

Asimismo, reconoció el trabajo del equipo organizador y señaló que uno de los principales desafíos es continuar acercando el festival a nuevas audiencias, especialmente a los jóvenes.

Durante la presentación se informó que esta edición contará con más de 190 proyecciones distribuidas en distintas localidades de la provincia.

También se destacó que todas las funciones serán libres y gratuitas, tanto en la capital como en el interior, e invitaron a la comunidad a consultar la programación completa a través del sitio oficial y las redes sociales del festival.

Acompañaron además el ministro de Cultura y Turismo, Federico Posadas; el secretario de Cultura, José Rodríguez Bárcena; el director artístico del Festival, Daniel Desaloms; la productora ejecutiva del Instituto de Artes Audiovisuales de Jujuy, Diana Frey; una delegación de productores y realizadores de Uruguay especialmente invitada al evento; actores y público en general.