 Julio Bravo destacó la incorporación de otra unidad 0km al parque automotor municipal

Esta mañana, el intendente Julio Bravo, junto a funcionarios de su gabinete presentaron en comunidad un nuevo vehículo cero kilómetro que se suma al importante parque automotor con el que cuenta la Municipalidad de San Pedro de Jujuy.

Se trata de un camión marca Iveco “Daily” color blanco, cuyo costo asciende a 71 millones de pesos, que fueron pagados al contado con fondos propios, según indicó el titular del ejecutivo sampedreño.

Bravo comentó que este camión se incorpora a la amplia flota de vehículos con los que cuenta el municipio, sumando así 61 unidades 0km desde que se inició su gestión al frente del municipio.

Este camión será acondicionado y luego destinado a la Dirección de Tránsito, donde será utilizado en las diversas actividades que realiza esta dependencia.

Esta es la mejor manera de invertir el dinero de los sampedreños, aseguró el intendente. Además, manifestó que contar con un parque automotor tan amplio le permite al municipio tener autonomía, ahorrar recursos económicos y poder llevar adelante múltiples obras en la ciudad.