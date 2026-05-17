“Sabores del Mundo” fue un éxito rotundo y reunió a miles de vecinos en Chijra

Con el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó a cabo una nueva edición del Encuentro de Colectividades “Sabores del Mundo” en el Multiespacio “Jorge Perro Solís” del barrio Chijra.

El evento contó con la participación de diversas comunidades de países radicados en la provincia, ofreciendo bailes tradicionales, artesanías y platos típicos de Bolivia, Perú, México, Chile, Colombia y Argentina, cumplió con creces su objetivo de fortalecer el intercambio cultural y la integración entre los pueblos que conviven en la capital jujeña. La jornada, que se extendió de 11 a 18 horas, con entrada libre y gratuita, se consolidó como un espacio de integración cultural y gastronómica para los vecinos de la ciudad.

Presente en el predio estuvo el presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, quien celebró el aprovechamiento del Multiespacio del barrio Chijra para este tipo de contenidos culturales, “estamos muy contentos de estar en este Multiespacio, ya que se le está dando contenido, tal como sucede en esta feria de las colectividades; cada año, esto viene realmente más grande”, y expresó, “es un una alegría enorme estar acá”.

El director de Culto de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, Pedro Sato, destacó la masiva concurrencia y el crecimiento de la propuesta, “esta nueva edición de Sabores del mundo ha sido un éxito total; a pocas horas del inicio, la mayoría de las colectividades habían agotado sus comidas, tal como viene ocurriendo todos los años, ya que con la participación vecinal hay una demanda muy grande”.

Sato resaltó también que cada año “se incorporan nuevas colectividades”, mencionando que en esta ocasión fue “la primera participación de Colombia, con sus comidas y, adicionalmente se dispuso de la inclusión de un stand de Argentina como parte de un proceso de reconocimiento a su identidad migratoria”.

Por su parte, la presidente de las Colectividades Extranjeras en Jujuy, Ana Aja Gual, expresó su gratitud por el acompañamiento institucional, “estamos agradecidos, en primer lugar con el Municipio capitalino por la ayuda que siempre nos da y por los espacios públicos que nos presta para hacer estos eventos; sin ese apoyo no podríamos hacer esos eventos”.

Asimismo, subrayó la importancia del encuentro para que “cada país conozca al otro y se reencuentren con sus compatriotas que vienen por primera vez a la Argentina”, definiendo a Jujuy como una tierra de puertas abiertas.

Finalmente, en representación del gobierno provincial, el secretario de Asistencia Directa y Calidad de Vida, Carlos Toconás, acompañó la jornada llevando el saludo del gobernador Carlos Sadir. El funcionario resaltó el rol social de estas organizaciones: “que han nacido para contener a muchas familias, a través de las colectividades que han dejado sus países y que han venido acá a la Argentina a apostar por un futuro mejor; nosotros lo que hacemos es tratar de que convivamos y que de esta manera sigan mostrando la cultura y la comidas que son tan ricas”.