Destacan como histórico en Monterrico el acompañamiento del gobernador y vicegobernador en sus fiestas patronales

Por las fiestas patronales en honor a San Isidro Labrador el gobernador Carlos Sadir y el vicegobernador Alberto Bernis llegaron a la ciudad tabacalera para acompañar al intendente Luciano Moreira y a toda su comunidad.

En un claro y manifiesto apoyo a la buena gestión que lleva adelante el intendente Moreira, los 2 más altos funcionarios del Gobierno de Jujuy acompañaron al jefe comunal tabacalero.

Según un prestigioso historiador de la zona no hay registros en la historia de Monterrico donde se recuerda que se hayan hecho presente el gobernador y el vice gobernador conjuntamente a la localidad tabacalera en tiempos de patronales.

Además acompañaron a la comitiva del Poder Ejecutivo provincial; el ministro de Ambiente Leandro Álvarez y el ministro de Hacienda Federico Cardozo, entre otras autoridades de diferentes organismos del Gobierno de Jujuy.

También acompaño el diputado provincial Federico Manente, la diputada “Checa” Monaldi; el intendente de Pampa Blanca Bruno Monzón, el secretario Gobierno de la ciudad de Perico Cesar Rodríguez, el responsable del Centro de Mediación de El Carmen Marcelo Burgos, el prosecretario de la Legislatura Dr. Leandro Morales, los concejales Macarena Anachuri; Mónica Gualpa, Yesica Casasola; Leandro Pugliese y el presidente Dr. Juan. Carbajal, el jefe de la Seccional de Policía Comisario Luis Olazo entre otros.

Monterrico vivió sus fiestas a pleno pese a la leve llovizna dominguera, pero ello no fue obstáculo para que miles de monterriqueños llevan adelante el agradecimiento y devoción al Santo Patrono.

Como nota de color, el gobernador al arribar a tierra tabacalera, a pedido del intendente, decreto Asueto Escolar para este lunes 18 de Mayo.