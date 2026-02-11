Rosario Central le ganó a Sportivo Belgrano y está en 16avos de la Copa Argentina

El “Canalla” enfrentará a Estudiantes por un lugar en los octavos de final.

Rosario Central derrotó a Sportivo Belgrano por 2 a 0 en un partido que se resolvió en la primera parte, en el estadio 15 de Abril, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los goleadores de Central fueron los delanteros Julián Fernández, a los cinco minutos, y Alejo Véliz, en 39 minutos de la primera parte.

Con el triunfo, el “Canalla” avanzó a los 16avos de final del certamen nacional, instancia en la que se deberá medir con Estudiantes de La Plata por un lugar en la próxima ronda.

Rosario Central abrió el marcador a los cinco minutos, con un centro buscapié desde la derecha del mediocampista Enzo Giménez para el extremo Julián Fernández, que definió de primera con la cara externa del pie izquierdo para el 1-0.

El delantero Ángel Di María tuvo su primera llegada a los 20 minutos, con un tiro libre desde el borde izquierdo del área que salió bajo y al primer palo, desviado por el arquero Leonardo Martina.

El elenco cordobés no tuvo situaciones de riesgo hasta los 25 minutos, con un disparo lejano, bajo y cruzado del atacante Alfio Lehmann, que se fue ancho.

Dos minutos después, el delantero Emanuel Mercado controló una pelota en la medialuna del área y remató de volea, con un tiro que llegó a las manos del arquero Jorge Broun.

En 30 minutos de la primera etapa, un córner al primer palo fue rematado de volea por el delantero Alejo Véliz, cuyo disparo fue desviado sobre la línea por el defensor Tomás Pennesi.

El segundo gol de la tarde-noche llegó en 39 minutos, con un pase en profundidad de Di María para Véliz, que definió cruzado ante la salida de Martina para marcar el 2-0.

Con Sportivo Belgrano haciendo algunos ajustes defensivos de cara al complemento, el mismo contó con menos situaciones de peligro.

La primera llegada del segundo tiempo fue del conjunto rosarino, a los cuatro minutos, con un remate alto del volante Vicente Pizarro, que Martina pudo desviar sobre su ángulo derecho.

El “Canalla” llegó en 34 minutos de la segunda mitad, cuando un centro fue pivoteado por Giménez para la llegada de Pizarro, cuyo remate de primera se fue desviado.

Síntesis del partido:

Copa Argentina 2026.

32avos de final.

Rosario Central 2 – 0 Sportivo Belgrano.

Estadio: 15 de Abril.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Franco Ibarra, Enzo Giménez; Ángel Di María, Vicente Pizarro, Julián Fernández; Alejo Véliz. DT: Jorge Almirón.

Sportivo Belgrano: Leonardo Martina; Leonardo Ferreyra, Brian Flores, Gianfranco Ferrero, Tomás Pennesi; Joaquín Bassani, Juan Caviglia, Santiago Churchi, Agustín Pastorelli; Alfio Lehmann, Emanuel Mercado. DT: Sergio Maza.

Goles en el primer tiempo: 5m. Julián Fernández (RC), 39m. Alejo Véliz (RC).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Mariano Gancedo por Tomás Pennesi (SB) y Jonathan Paiz por Joaquín Bassani (SB), 11m. Germán Lesman por Emanuel Mercado (SB), 24m. Mariano Sagristani por Alfio Lehmann (SB), 30m. Jeremías Giménez por Agustín Pastorelli (SB); 31m. Federico Navarro por Franco Ibarra (RC), Giovanni Cantizano por Julián Fernández (RC) y Enzo Copetti por Alejo Véliz (RC); 38m. Paolo Giaccone por Enzo Giménez (RC), 42m. Santiago Segovia por Ángel Di María (RC).

#AgenciaNA