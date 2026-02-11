Carolina moisés votó en contra de la reforma laboral de Milei y a favor de los trabajadores

La senadora nacional peronista por Jujuy, Carolina Moisés (Convicción Federal), rechazó hoy el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional por considerar que “consolida la precarización y no ofrece un modelo productivo para la Argentina”.

Moisés se convirtió así en la única representante jujeña en el Senado de la Nación que votó para defender a los trabajadores y sus derechos laborales adquiridos, en el marco de una sesión histórica en la que cuestionó tanto el contenido de la iniciativa como la forma en que se llevó adelante el debate parlamentario.

“Estamos dando una de las discusiones más importantes del momento político actual. La reforma laboral no es una política pública más: tiene impacto en el trabajador, en la economía, en las familias, en la cultura y en toda nuestra vida social. Lo que se legisle aquí va a trascender esta gestión y nuestras propias bancas”, sostuvo la legisladora.

Moisés lamentó que el tratamiento se haya realizado “de manera apresurada y sin las comisiones completas”, y afirmó que el proyecto oficial “no combate la precarización laboral, la consolida, y no mejora las condiciones de quienes trabajan en blanco: las empeora, porque iguala para abajo”.

Además afirmó que Argentina necesita una reforma laboral, pero “no cualquier reforma”:

“Ni el inmovilismo que niega los cambios, ni el ajuste que naturaliza la desigualdad. Necesitamos una reforma que acompañe un modelo productivo de desarrollo, que contemple la revolución tecnológica, que fortalezca el sistema previsional y que garantice empleo, ingresos y dignidad para los trabajadores”, planteó.

Teléfono para el peronismo

Desde una autocrítica hacia el peronismo, la senadora señaló que «es una pena que el peronismo que tiene y tuvo al trabajador como columna vertebral de nuestro movimiento no haya podido, en los años que gobernó, en nuestro último gobierno, estar a la altura de las circunstancias y ser el promotor de una reforma que tenga al trabajador en el centro de la escena».

«Y de alguna forma generar una propuesta que contemple las realidades del interior», subrayó.

Por otra parte, señaló que “llevo más de un mes aguantando una campaña tremenda, espantosa por parte de algunos compañeros que se dicen compañeros, atacándome, tratando de doblar mi voluntad, tratando de manipular mi decisión, tratando de distorsionar las razones por la cual una senadora toma una decisión o vota una ley tratando de presionarme con aprietes espantosos desde algún sector de nuestra propia fuerza política, poniendo en duda por qué yo voto lo que voto”.

“ Y lo quiero aclarar, siempre en esta banca voy a votar lo que sea mejor para los jujeños y jujeñas como primera noción de realidad y no le tengo miedo a ninguno que me amenace, ni en público ni en privado. han llegado hasta expulsarme del partido político al que represento por las decisiones que he tomado en este Senado”, reseñó la legisladora.

«No les tengo miedo»

Moisés agregó: “La verdad que no les tengo miedo. Toda mi voluntad está conducida no por una persona ni por un partido, sino porque lo que yo interpreto en cómo me conduce la voluntad de los jujeños y jujeñas que me pusieron en esta banca para que los defienda. Por eso, como parte del bloque Convicción Federal, vamos a votar en contra de esta reforma laboral”.