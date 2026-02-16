Rosario Central le ganó a Barracas y se mete en zona de clasificación del Torneo Apertura 2026

Rosario Central derrotó a Barracas Central por 2-0 en un partido en el que el astro Ángel Di María brilló y se disputó en el estadio Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el primer gol de la noche fue convertido por el delantero Enzo Copetti, a los 13 minutos de la segunda parte, mientras que Di María sentenció el triunfo en 45 minutos.

Con el triunfo, el equipo que dirige Jorge Almirón alcanzó el quinto puesto de la zona B, con ocho puntos, mientras que el “Guapo” es duodécimo con cinco puntos.

En la próxima fecha, el “Canalla” recibirá a Talleres, el viernes 20 de febrero a las 22:15, mientras que el elenco dirigido por Rubén Darío Insua deberá visitar a Platense, el 21 de febrero a partir de las 17:00.

La primera llegada del partido fue de Barracas, a los 22 minutos, con un avance por izquierda y disparo lejano del lateral Rodrigo Insua, que fue fácilmente contenido por el arquero Jeremías Ledesma.

El “Canalla” llegó con peligro a los 36 minutos, con una pared y posterior remate lejano del lateral Emanuel Coronel, cuyo zurdazo desde el borde del área se fue abriendo y terminó desviado.

Dos minutos más tarde, Ángel Di María buscó sorprender con un tiro libre olímpico, que se metía por el segundo palo pero el arquero Marcelo Miño lo pudo desviar al córner.

La primera del complemento fue del local, a los seis minutos, con un desborde y centro atrás desde la derecha de Coronel, que el lateral Enzo Copetti remató de primera y al primer palo aunque Miño desvió su remate.

A los 12 minutos, un centro desde la derecha del volante Enzo Giménez fue rematado de primera por Di María, cuyo zurdazo dio en el palo.

En la jugada siguiente llegó el 1-0, con un centro desde la izquierda que habilitó el cabezazo goleador de Copetti, el cual entró por el poste izquierdo de Miño.

A los 19 minutos, un tiro libre cercano al área grande fue ejecutado por Di María, que probó con un remate rasante por debajo de la barrera, que el arquero del “Guapo” pudo contener sobre su palo derecho.

Cuatro minutos más tarde, Di María filtró un pase por derecha para Giménez, que puso un centro atrás para el delantero Alejo Véliz, quien se pasó de largo y definió con el taco, aunque desviado.

A los 45 minutos del segundo tiempo, luego de una pared, “Fideo” Di María quedó mano a mano por el costado derecho y picó la pelota por encima del achique de Miño, para marcar el 2-0 final.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona A.

Fecha 5.

Rosario Central 2 – 0 Barracas Central.

Estadio: Gigante de Arroyito.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Nicolás Ramírez.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sandez; Enzo Giménez, Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Ángel Di María, Alejo Veliz, Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rodrigo Insua; Iván Tapia, Iván Guaraz, Tomás Porra; Facundo Bruera, Gonzalo Maroni. DT: Rubén Insua.

Goles en el segundo tiempo: 13m. Enzo Copetti (R), 45m. Ángel Di María (R).__IP__

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Nicolás Capraro por Rafael Barrios (B) y Gonzalo Morales por Gonzalo Maroni (B); 10m. Julián Fernández por Emanuel Coronel (R); 20m. Dardo Miloc por Iván Guaraz (B); 27m. Rodrigo Bogarin por Tomás Porra (B) y Jhonatan Candia por Iván Tapia (B); 31m. Federico Navarro por Enzo Copetti (R), 40m. Alexis Soto por Agustín Sandez (R)

