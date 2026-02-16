Boom de importaciones: Cuáles son las empresas argentinas que más compran al exterior

El auge de las importaciones en 2025 transformó el comercio argentino: nuevos líderes, más diversidad y una competencia más intensa en todos los rubros.

El avance de las importaciones de bienes de consumo en 2025 no solo impulsó el comercio a niveles inéditos: también dejó al descubierto qué empresas están definiendo hoy la dinámica del mercado. Entre enero y septiembre ingresaron mercancías por u$s8.376 millones, el mayor registro en veinte años y un 25,3% más que en el mismo tramo de 2018.

Este salto está modificando la estructura competitiva y presiona a fabricantes nacionales, pymes y cadenas de distribución en todo el país —incluidas regiones como Chaco, donde la mercadería importada gana presencia tanto en góndolas como en mayoristas—.

Quiénes lideran las importaciones en Argentina

Electro y tecnología: un mercado recargado

El mercado de electrodomésticos y productos eléctricos atraviesa una etapa de crecimiento excepcional, impulsado por valores externos más competitivos y por un público que prioriza mayor oferta y opciones de pago accesibles.

PILISAR S.A., representante oficial de Bosch, encabeza el ranking con el 14% del total importado y un salto del 395% respecto de 2023.

VISUAR S.A. aparece segunda, con el 7% y un crecimiento de 566%.

Frávega y Whirlpool comparten el 6% del mercado, aunque con evoluciones muy distintas: 3.162% en el caso de Frávega y 44% para Whirlpool.

Movilidad liviana: motos y bicicletas impulsan la demanda

El transporte urbano también acelera. El público se vuelca cada vez más a motos, bicis y vehículos eléctricos, y eso se refleja en el avance de las importaciones.

Honda Motor domina con el 18% y una mejora interanual del 43%.

Gilera Motors Argentina S.A. se ubica detrás con el 11% y un crecimiento del 162%.

La Emilia S.A. completa el trío con el 10% y una suba del 80%.

Indumentaria y moda: las marcas globales toman la delantera

La llegada de ropa del exterior continúa expandiéndose y gana espacio en todos los canales de venta, desde tiendas premium hasta e-commerce.

TAC Argentina S.A. (Zara) se mantiene al frente con el 10% y un avance del 141% frente a 2024.

Adidas Argentina S.A. iguala el 10%, con incrementos del 304% contra 2023 y del 67% frente a 2024.

Puma Sports Argentina S.A. suma el 4% y crece 113% interanual.

Alimentos: marcas tradicionales sostienen el liderazgo

El segmento alimenticio también amplía su peso dentro del comercio exterior, con un consumidor que busca variedad y productos especializados.

Nestlé Argentina S.A. encabeza con el 7% y aumentos del 21% frente a 2023 y del 35% respecto de 2024.

Tropical Argentina S.R.L. y Quickfood S.A. continúan con el 3% cada una.

Marroquinería y accesorios: el incremento más veloz

Las importaciones de mochilas, bolsos y artículos deportivos crecen a un ritmo acelerado.

Adidas Argentina S.A. lidera el rubro con el 15%, tras aumentar 433% contra 2024 y 392% respecto de 2023.

Puma Sports Argentina S.A. permanece segunda con el 9%.

Southbay S.R.L. se ubica tercera con el 6%.

Un ecosistema comercial más exigente

El patrón que se repite en todos los sectores es claro:

niveles récord de importaciones,

mayor peso de marcas internacionales,

más actores compitiendo en múltiples categorías,

transformaciones en precios, surtido y estrategias de venta

Para mayoristas, pymes, retailers y emprendedores, el desafío pasa por ajustar modelos de negocio, revisar costos, aprovechar oportunidades de importación o distribución y responder a un consumidor que prioriza precio, diversidad y entrega inmediata.