Boom de importaciones: Cuáles son las empresas argentinas que más compran al exterior

El auge de las importaciones en 2025 transformó el comercio argentino: nuevos líderes, más diversidad y una competencia más intensa en todos los rubros.
El avance de las importaciones de bienes de consumo en 2025 no solo impulsó el comercio a niveles inéditos: también dejó al descubierto qué empresas están definiendo hoy la dinámica del mercado. Entre enero y septiembre ingresaron mercancías por u$s8.376 millones, el mayor registro en veinte años y un 25,3% más que en el mismo tramo de 2018.
Este salto está modificando la estructura competitiva y presiona a fabricantes nacionales, pymes y cadenas de distribución en todo el país —incluidas regiones como Chaco, donde la mercadería importada gana presencia tanto en góndolas como en mayoristas—.
Quiénes lideran las importaciones en Argentina
Electro y tecnología: un mercado recargado
El mercado de electrodomésticos y productos eléctricos atraviesa una etapa de crecimiento excepcional, impulsado por valores externos más competitivos y por un público que prioriza mayor oferta y opciones de pago accesibles.
PILISAR S.A., representante oficial de Bosch, encabeza el ranking con el 14% del total importado y un salto del 395% respecto de 2023.
VISUAR S.A. aparece segunda, con el 7% y un crecimiento de 566%.
Frávega y Whirlpool comparten el 6% del mercado, aunque con evoluciones muy distintas: 3.162% en el caso de Frávega y 44% para Whirlpool.
Movilidad liviana: motos y bicicletas impulsan la demanda
El transporte urbano también acelera. El público se vuelca cada vez más a motos, bicis y vehículos eléctricos, y eso se refleja en el avance de las importaciones.
Honda Motor domina con el 18% y una mejora interanual del 43%.
Gilera Motors Argentina S.A. se ubica detrás con el 11% y un crecimiento del 162%.
La Emilia S.A. completa el trío con el 10% y una suba del 80%.
Indumentaria y moda: las marcas globales toman la delantera
La llegada de ropa del exterior continúa expandiéndose y gana espacio en todos los canales de venta, desde tiendas premium hasta e-commerce.
TAC Argentina S.A. (Zara) se mantiene al frente con el 10% y un avance del 141% frente a 2024.
Adidas Argentina S.A. iguala el 10%, con incrementos del 304% contra 2023 y del 67% frente a 2024.
Puma Sports Argentina S.A. suma el 4% y crece 113% interanual.
Alimentos: marcas tradicionales sostienen el liderazgo
El segmento alimenticio también amplía su peso dentro del comercio exterior, con un consumidor que busca variedad y productos especializados.
Nestlé Argentina S.A. encabeza con el 7% y aumentos del 21% frente a 2023 y del 35% respecto de 2024.
Tropical Argentina S.R.L. y Quickfood S.A. continúan con el 3% cada una.
Marroquinería y accesorios: el incremento más veloz
Las importaciones de mochilas, bolsos y artículos deportivos crecen a un ritmo acelerado.
Adidas Argentina S.A. lidera el rubro con el 15%, tras aumentar 433% contra 2024 y 392% respecto de 2023.
Puma Sports Argentina S.A. permanece segunda con el 9%.
Southbay S.R.L. se ubica tercera con el 6%.
Un ecosistema comercial más exigente
El patrón que se repite en todos los sectores es claro:
niveles récord de importaciones,
mayor peso de marcas internacionales,
más actores compitiendo en múltiples categorías,
transformaciones en precios, surtido y estrategias de venta
Para mayoristas, pymes, retailers y emprendedores, el desafío pasa por ajustar modelos de negocio, revisar costos, aprovechar oportunidades de importación o distribución y responder a un consumidor que prioriza precio, diversidad y entrega inmediata.