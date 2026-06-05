Rodrigo Paz denuncia a Evo Morales por manipular conflictos sociales en Bolivia

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, acusó a Evo Morales de utilizar la crisis social para evadir la justicia y desestabilizar el orden constitucional. La situación en el país se agrava tras 35 días de bloqueos.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, convocó el viernes a los líderes de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, y de la Federación de Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, a la mesa del diálogo para poner fin a los bloqueos de caminos, y acusó al expresidente Evo Morales de intentar utilizar el conflicto social para resolver sus problemas judiciales y promover una ruptura del orden constitucional.

“Estamos como Gobierno en ese diálogo, absolutamente abiertos para poder avanzar, pero no para defender las causas de un señor que tiene que ir ante la justicia y que quiere usar como escalera al pueblo boliviano”, sostuvo Paz en referencia a Morales.

Agregó: “Hay un señor que está usando los movimientos sociales y el sufrimiento del pueblo como escalera para defenderse de sus problemas judiciales”.

El mandatario hizo declaraciones desde la zona agrícola de Río Abajo, sector que fue desbloqueado la madrugada de este viernes en un operativo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, luego de más de un mes de cortes de rutas, según reportaron los diarios La Razón y El Debate y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Paz llegó pasado el mediodía a Río Abajo, donde esta mañana se ejecutó un operativo militar–policial de desbloqueo, con el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, a la cabeza, permitiendo el paso de alimentos, que ya ingresan a los mercados de La Paz y El Alto.

El jefe de Estado boliviano se dirigió, especialmente, a Mario Argollo y Vicente Salazar, cuyas organizaciones lideran los bloqueos que afectan principalmente a las ciudades de La Paz y El Alto desde hace 35 días.

“No se dejen usar ni quebrantar la Constitución y la democracia, para que un señor (Evo Morales) y su entorno de poder se salve ante la Justicia”, manifestó Paz.

Acusó, además, a Morales de intentar confundir reivindicaciones sociales con una agenda política destinada, según dijo, a evitar procesos judiciales en su contra. Aseguró que las investigaciones relacionadas con presuntos delitos deben resolverse en los tribunales y no mediante medidas de presión.

“No es un problema ni de originarios, ni racial, ni regional. Violentar los derechos de menores y mujeres, o generar muerte y desgracia, eso se va a la justicia”, afirmó el mandatario.

Así, se refirió al caso de trata y tráfico de personas que involucra al líder cocalero, que tiene una orden de aprehensión pendiente de ejecución. Para eludir su captura, Morales se refugió en el Trópico de Cochabamba, donde recibe protección de sus allegados, indicó el diario La Razón.

En ese contexto, Paz defendió las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana y distintas instituciones estatales para restablecer la circulación en rutas afectadas por los cortes de caminos.

El presidente boliviano cuestionó las medidas de presión impulsadas en distintas regiones y aseguró que los bloqueos provocan graves perjuicios económicos y sociales. “El bloqueo es muerte, el bloqueo es desgracia, el bloqueo es quedarnos sin negocios, el bloqueo es quedarnos sin oxígeno, sin combustible”, afirmó.

Finalmente, Paz lamentó las muertes registradas durante el conflicto y pidió que esos hechos sean investigados. “Ya no más muerte entre bolivianos. Por eso diálogo, diálogo, diálogo”, concluyó.

(Cadena3)