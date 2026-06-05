Convocatoria a consultoras para el desarrollo de soluciones de «Business Intelligence»

El Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy informó sobre una convocatoria de expresiones de interés para brindar servicios de análisis, diagnóstico y diseño de soluciones de BI.

La Nación Argentina recibió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el Programa de Apoyo a la Gestión Integrada del Gasto Público PROFIP III BID, y se propone utilizar parte de esos fondos para financiar el costo del contrato correspondiente a los Servicios de «Consultoría para el análisis, diagnóstico y diseño de soluciones de Business Intelligence (BI) en Jujuy.

La convocatoria tiene por objetivo el diseño, desarrollo e implementación de un sistema integral de BI que, partiendo de la infraestructura y licenciamiento. existente, entregue una solución completa de análisis, gobernanza y seguridad.

En este marco, el Ministerio de Hacienda y Finanzas de Jujuy, en coordinación con la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación, en su carácter de organismo ejecutor del PROFIP III, invita a firmas consultoras elegibles a manifestar su interés en prestar los servicios requeridos.

La manifestación de interés permanecerá abierta hasta el 17 de junio a Hs. 12, debiendo las firmas postulantes ajustarse a los requisitos y criterios de elegibilidad establecidos por el Programa y por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Para más información y requisitos de postulación, visitar la sección Noticias de nuestro sitio web institucional: hacienda.jujuy.gob.ar