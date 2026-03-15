River le ganó a Sarmiento por 2-0 en el debut del “Chacho” Coudet como local, por el Torneo Apertura 2026

Desde la llegada del nuevo entrenador, el “Millonario” mantiene el puntaje perfecto.

River derrotó a Sarmiento por 2-0 en un partido que pudo abrir a partir de la expulsión de un jugador rival y que se disputó esta noche, en el estadio Monumental, por la undécima fecha del Torneo Apertura 2026.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el local se quedó con el triunfo con goles de los delanteros Sebastián Driussi, en 40 minutos del primer tiempo, e Ian Subiabre, en 25 del segundo.

Con la victoria, el equipo dirigido por Eduardo “Chacho” Coudet alcanzó la cuarta posición de la zona B, con 17 puntos y dos triunfos desde su llegada, mientras que el “Verde” es duodécimo en el grupo, siete unidades por detrás.

En la próxima fecha, el “Millonario” deberá visitar a Estudiantes de Río Cuarto, el domingo 22 de marzo a las 17:45, mientras que los conducidos por el entrenador Facundo Sava serán locales de Aldosivi, el mismo día a partir de las 15:30.

La primera llegada del partido se dio a los nueve minutos, con un centro desde la izquierda cabeceado por el mediocampista Fausto Vera, aunque su remate salió débil y a las manos del arquero Javier Burrai.

A los 30 minutos, luego de una jugada colectiva por derecha, el volante Aníbal Moreno apareció desde atrás para controlar la pelota, adentrarse en el área y sacar un remate bajo y cruzado, que se fue ancho por el poste derecho del arquero rival.

Cinco minutos después, tras un córner jugado en corto, un centro al segundo palo habilitó la llegada del defensor Lucas Martínez Quarta, aunque su remate desde el piso se fue alto.

Sarmiento se quedó con un jugador menos a los 39 minutos, luego de una doble amonestación del carrilero Gabriel Díaz, con faltas sobre el defensor Gonzalo Montiel y el volante Fausto Vera.

El local abrió el marcador a los 40 minutos, con un centro al segundo palo que fue rematado de cabeza por Driussi y, aunque Burrai se impuso en primera instancia, el delantero pudo aprovechar el rebote para definir de taco, de espaldas al arco, y marcar el 1-0.

En el primer minuto del segundo tiempo, apenas ingresado al partido, el enganche Joaquín Freitas filtró un buen pase para dejar mano a mano al delantero Tomás Galván, aunque Burrai achicó de gran manera y desvió el remate con su pierna derecha.

El “Millonario” volvió a llegar a los 14 minutos, con un avance y remate lejano del defensor Lautaro Rivero, que salió alto y por el palo izquierdo de Burrai, que lo pudo atajar.

A los 17 minutos, el lateral Marcos Acuña amagó por el costado izquierdo, enganchó hacia adentro y sacó un derechazo alto, que no sorprendió al exarquero de Barcelona de Ecuador, quien pudo desviar la pelota por encima del travesaño.

En 25 minutos de la segunda etapa, Subiabre recibió un buen pase filtrado del volante Aníbal Moreno sobre el costado izquierdo del área y cruzó un disparo bajo, que entró pegado al palo izquierdo del guardameta argentino nacionalizado ecuatoriano.

Cuando iban 38 minutos, Freitas puso un buen centro rasante por el costado derecho para la subida de Montiel, que definió improvisando un taco a la carrera, pero vio como Burrai, de gran partido a pesar de la derrota, detenía su remate.

Dos minutos más tarde, un mal despeje del defensor Paulo Díaz le quedó al extremo Yair Arismendi, que estaba mano a mano por el costado izquierdo aunque no pudo definir debido al rápido y correcto achique del guardameta Santiago Beltrán.

Síntesis del partido: Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 11.

River 2 – 0 Sarmiento.

Estadio: Monumental.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: Adrián Franklin.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Tomás Galván, Kendry Páez, Ian Subiabre; Sebastián Driussi. DT: Eduardo Coudet.

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Insaurralde, Lucas Suárez; Carlos Villalba; Julián Contrera, Manuel García, Cristian Zabala, Gabriel Díaz; Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Gol en el primer tiempo: 40m. Sebastián Driussi (R).

Gol en el segundo tiempo: 25m. Ian Subiabre (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Joaquín Freitas por Kendry Páez (R); 15m. Diego Churin por Junior Marabel (S) y Juan Fernando Quintero por Tomás Galván (R); 22m. Juan Cabrera por Thiago Santamaría (S), Santiago Salle por Julián Contrera (S) y Yair Arismendi por Carlos Villalba (S); 27m. Kevin Castaño por Aníbal Moreno (R), 36m. Paulo Díaz por Lucas Martínez Quarta (R) y Maximiliano Salas por Sebastián Driussi (R); 43m. Jonatan Gómez por Cristian Zabala (S).

#AgenciaNA