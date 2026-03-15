De la invitación en redes al escenario: Euge Quevedo cantó con Luciano Pereyra

Lo que comenzó como una invitación pública durante la semana finalmente se hizo realidad. Luciano Pereyra recibió a Euge Quevedo en el escenario del Movistar Arena, donde compartieron dos interpretaciones muy celebradas por el público y protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche.

La invitación había quedado hecha durante la semana y finalmente se concretó. Luciano Pereyra recibió en el escenario del Movistar Arena a Euge Quevedo, una de las voces más queridas del cuarteto, y juntos protagonizaron uno de los momentos más celebrados de la noche.

Todo comenzó días atrás, cuando el cantante lanzó una invitación pública para que la cantante de La Banda de Carlitos fuera parte de su show. Euge no tardó en responder y aceptó la propuesta con entusiasmo, aunque el momento también generó bromas y comentarios de “celos” por parte del Keso, su compañero en la banda cordobesa.

La situación rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del cuarteto y del folklore, que comenzaron a esperar con expectativa el posible encuentro sobre el escenario.

El esperado cruce en el Movistar Arena

Finalmente, en la noche del sábado, Euge Quevedo dijo presente en el Movistar Arena y se sumó al espectáculo de Luciano Pereyra para compartir dos interpretaciones que emocionaron al público.

Primero interpretaron “Zamba para olvidar”, donde ambas voces lograron un clima íntimo y cargado de emoción que fue muy celebrado por los presentes.

Luego llegó la sorpresa de la noche: “Seré” en versión cuarteto, un guiño directo al público cordobés que levantó al estadio y generó una gran ovación.

Un encuentro que celebró la música

La participación de Euge Quevedo en el show de Luciano Pereyra dejó en claro la buena conexión artística entre ambos. El cruce de estilos —entre el folklore romántico de Luciano y la impronta cuartetera de Euge— regaló un momento único que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Lo que empezó como una invitación pública y un divertido intercambio en redes, terminó convirtiéndose en uno de los momentos más destacados del show y en un encuentro que muchos fanáticos ya sueñan con volver a ver.

(La Popu)