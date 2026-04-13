Reunión de la Red Federal de Contrataciones Gubernamentales

Bajo modalidad virtual, se llevó a cabo la primera reunión conjunta entre los responsables de Compras de cada una de las provincias del país.

La Red Federal de Contrataciones Gubernamentales es una organización argentina que reúne a los responsables de compras de todo el territorio argentino. Su objetivo es mejorar la gestión de las contrataciones públicas mediante el intercambio de experiencias, buenas prácticas y capacitación, buscando mayor transparencia y eficiencia.

En este marco y vía online, se llevó a cabo en instalaciones del Ministerio de Hacienda de Jujuy la primera reunión conjunta entre los referentes de cada una de las provincias del país.

En la oportunidad se abordaron diferentes temas, destacándose el consenso para iniciar la formalización de la Red Federal.

Este organismo aún no cuenta con personería jurídica pero, en función de este paso, se espera que en la próxima reunión presencial se presenten los avances para lograr el reconocimiento legal.

Cabe recordar que Jujuy preside la Red desde 2025, con la designación del Lic. Ciro Villagra -a cargo de la Secretaría de Control de Gestión y Compras del Ministerio de Hacienda-, junto a la provincia de Chubut en la vicepresidencia.

Creación de la web de la Red

En otro orden, durante el encuentro se trató la creación de la página web oficial de la Red, donde se publicarán los contenidos de los responsables y la normativa de cada provincia. También se anticipó que, mientras Jujuy continúe al frente de la presidencia, toda esta información estará alojada en el Data Center del Ministerio de Hacienda. Posteriormente, los archivos se trasladarán a las diferentes provincias según corresponda.

Además, como recurso innovador web, los integrantes podrán acceder a un asistente de inteligencia artificial que les permitirá realizar consultas específicas, con respuestas inmediatas, eficaces y seguras.

De esta manera, los avances de cualquier jurisdicción podrán ser replicados y adaptados a otra, constituyéndose una red propiamente dicha, de información, actualización y articulación constante.