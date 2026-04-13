El workshop “Jujuy en Brasil” consolida la proyección internacional de la provincia

El encuentro con operadores y agencias de Brasil reflejó fuerte interés por la diversidad de propuestas y calidad de servicios que ofrece Jujuy.

La estrategia de promoción turística internacional, se consolida con el exitoso workshop realizado en el Consulado de la República Argentina en Río de Janeiro, Brasil, donde participaron el secretario Diego Valdecantos, y Sebastián Luna, directivo de El Tren Solar de la Quebrada, junto a numerosos referentes del sector interesados en incorporar la oferta provincial a sus circuitos.

Promoción turística y mercado internacional

La jornada permitió establecer vínculos directos con operadores brasileños, quienes destacaron el potencial de la propuesta presentada. La combinación de cultura viva, paisajes diversos, servicios de calidad y una gastronomía regional en crecimiento se posicionó como uno de los principales atractivos para el mercado internacional.

Durante el encuentro se presentaron circuitos vinculados al turismo de naturaleza, propuestas culturales, festividades tradicionales y experiencias enogastronómicas, incluyendo vinos de primer nivel que amplían la oferta para distintos perfiles de viajeros.

El secretario de Turismo, Diego Valdecantos, destacó el resultado del workshop: “La respuesta de los operadores confirma el interés del mercado brasileño por una propuesta que integra identidad cultural y calidad de servicios, lo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo turístico”, afirmó.

Innovación y productos turísticos

El Tren Solar de la Quebrada fue uno de los puntos que generó mayor interés durante el encuentro. En ese marco, su Gerente de Operaciones, Sebastián Luna, presentó sus características técnicas y operativas, destacando su perfil innovador, su enfoque sustentable y su integración con el entorno como parte de una experiencia turística diferencial.

El encuentro permitió además avanzar en oportunidades concretas de comercialización, fortaleciendo la presencia de la oferta provincial en el mercado brasileño y consolidando su proyección en el turismo internacional.