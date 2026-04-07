Resultó polémico el primer vuelo de Flybondi de Córdoba a Jujuy

Flybondi inauguró una nueva ruta en Argentina y desató una catarata de críticas por los incumplimientos. Qué pasa con ANAC.

La inauguración que Flybondi anunció sobre la ruta entre Córdoba y Jujuy causó una nueva catarata de críticas en el entorno de la aviación aerocomercial en Argentina.

La low cost, empapada de reclamos por incumplimientos constantes y con un plan de retiros voluntarios abierto, expandió sus operaciones a pesar de no dar abasto.

Esta contradicción fue señalada en redes sociales y la prensa, donde se apuntó contra la política de la empresa, que tras el cambio de mando no tuvo una rectificación de sus prácticas comerciales y avanzó con las cancelaciones y suspensiones de vuelos ya comercializados. Tan solo el martes 7 de abril, la compañía anunció problemas en 25 vuelos y operó con poco más de 5 aeronaves bajo matrícula nacional sobre una flota de 13, según reportó el sitio Aviación en Argentina.

Entre la falta de aviones y una catarata de denuncias de los consumidores, Flybondi no desistió de anunciar públicamente la venta de la nueva ruta entre el Aeropuerto Ambrosio Taravella de Córdoba y el Aeropuerto Horacio Guzmán de Jujuy. Los nuevos tickets fueron anunciados en precios promocionales de 49.410 pesos precio final.

Durante el cierre de la temporada de verano, Flybondi reportó serios problemas para cumplir con los itinerarios a nivel general y fue objeto de algunas multas y sanciones internas ejecutadas por ANAC. Sin embargo, la autoridad aeronáutica no avanzó con mayores reprimendas.

Qué pasa con Flybondi

Con la posibilidad abierta de seguir ocupando rutas a pesar de los incumplimientos, Flybondi avanzó a principio de año con una reestructuración en su estructura jerárquica. Tras pasar a las manos del empresario Leonardo Scatturicce, quien asumió el mando de la compañía fue Paz Lovisolo, la nueva CEO encargada de encarar la presunta renovación.

Con Lovisolo, llegó además el anuncio de un plan de inversión de 1.700 millones de dólares para la renovación y ampliación de la flota, actualmente basada en el modelo de dry lease de aviones Boeing 737-800. La intención bajo el nuevo mapa sería la de integrar aeronaves propias y arrendadas, abriendo paso a otros sistemas más modernos y eficientes como los nuevos Airbus A320 y A321 Neo.

Ahora bien, esa recuperación todavía no se ha plasmado en la práctica, donde se reportan problemas técnicos y mecánicos casi a diario, dejando en tierra gran parte de la flota actual de Flybondi. Algo que se suma a las inclemencias que sufrieron las aeronaves bajo wet lease, donde aviones y tripulaciones de aerolíneas europeas se prestaron a cumplir con las operaciones programadas para la temporada de verano.

Esto último colaboró con la fuerte erosión de la imagen de la compañía ante los consumidores y la pérdida de porción del mercado nacional ante sus competidoras, Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

Qué hace la ANAC

Mientras tanto, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) inauguró un nuevo canal de mediación entre pasajeros y aerolíneas. La medida, impulsada desde la Secretaría de Transporte, apunta a canalizar reclamos en el marco del contrato de transporte aéreo en medio de un panorama de creciente conflictividad.

La medida anunciada por ANAC llega en un momento complejo del mercado aerocomercial argentino. En medio de una expansión de las operaciones y una constante desregulación burocrática, la conflictividad entre las empresas y los pasajeros se ha vuelto más notoria.

Dentro del mundo aeronáutico civil, existe un sector crítico de la política de la ANAC, que no aplica consecuencias severas ante los incumplimientos e irregularidades. Algo que la distancia de los estándares internacionales, donde las aerolíneas evitan sanciones para poder mantenerse dentro de los márgenes de ganancias.

(Urgente24)