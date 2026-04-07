Charla panel sobre el rol y protagonismo de la Mujer en el ámbito laboral y comunitario

El Banco Credicoop viene desarrollando, distintas acciones de reconocimiento a las mujeres trabajadoras, especialmente en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Estas iniciativas no son hechos aislados, sino parte de una identidad institucional ligada al cooperativismo, la inclusión y la equidad de género y tiene un fuerte sentido cooperativo: no solo se premia el éxito individual, sino el aporte colectivo y solidario.

Este año, la Comisión de Asociados de la filial Jujuy, del Banco Credicoop Cooperativo Limitado llevará a cabo una charla panel. La misma será este jueves 09 de abril a las 20:30 horas en la sucursal Jujuy del Banco cita en Balcarce 243 de nuestra ciudad Capital.

En esta oportunidad, serán parte del panel, tres mujeres de nuestra provincia que desarrollan tareas en diferentes áreas cómo, la salud, el comercio, la agricultura y el trabajo social con sectores vulnerables organizando la tarea colectiva.

Además se contará con informes actualizados sobre de los números de las mujeres en el mundo del trabajo y algunos vídeos con el relato de las experiencias de otras mujeres a lo largo y ancho de nuestro país.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que fue y es una fecha clave para brindar espacios de reflexión y reconocimiento a su rol en el ámbito laboral y comunitario, y esto convoca a una amplia y creciente participación y permite poner en valor el protagonismo de las mujeres en la construcción de un proyecto colectivo en nuestra organización y en nuestra sociedad.

Un aspecto distintivo de este año es que el acento estará puesto en la participación de las mujeres en los distintos sectores productivos, como aquellos tradicionalmente ocupados por varones, sectores emergentes y sectores en donde el rol de la mujer está menos visibilizado.

Este panel está abierto al público en general, tanto socios como no socios de la mencionada entidad bancaria, Será una jornada enriquecedora, con un espacio de diálogo y reflexión. Durante el encuentro se compartirán distintas miradas y experiencias, promoviendo el intercambio de ideas y la participación activa de los asistentes.

Por lo que a través de esta actividad prevista para este jueves, la Comisión de Asociados del Banco Credicoop reafirma su compromiso con la equidad de género mediante una propuesta para este año que busca visibilizar el trabajo de las mujeres.