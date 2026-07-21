Restricción en Ruta Nacional 9 altura Volcán por intenso humo por incendio en los cerros

Las autoridades de Seguridad, recomiendan circular con extrema precaución por la Ruta Nacional 9 a la altura de Volcán debido a un fuerte incendio en los cerros que generó una densa columna de humo y redujo severamente la visibilidad en la calzada.

Hay un intenso incendio de pastizales en la zona de Bárcena y Volcán. Trabajan más de 6 dotaciones de bomberos y de la Brigada contra el fuego. Tránsito interrumpido sobre RN 9 en ambos sentidos. Más de 200 vehículos de distinto porte varados.

Aunque los reportes viales emitidos por la Secretaría de Seguridad Vial, indican que se debe transitar con velocidad reducida y máxima alerta en el corredor de la Quebrada, los portales y las brigadas de emergencias ambientales hacen hincapié en el peligro extremo de incendios en la provincia dadas las fuertes ráfagas de viento norte que complican las tareas de sofocación.

Estado de Transitabilidad y operativo en la Zona

Restricción: Se solicita circular bajo la modalidad de extrema precaución, disminuyendo la velocidad debido al humo suspendido sobre la traza asfáltica.

Personal en el lugar: Dotaciones del Cuerpo de Bomberos y la Brigada de Incendios de Vegetación y Emergencias Ambientales trabajan intensamente en las laderas para evitar que las llamas desciendan hacia zonas habitadas o la banquina de la calzada.

Factores de riesgo: El intenso viento zonda/norte actúa como el principal propagador del fuego en pastizales de altura, lo que altera las condiciones de visibilidad de un momento a otro.

Medidas generales: Las autoridades reiteran la prohibición absoluta de realizar cualquier tipo de quema al aire libre para evitar nuevos focos ígneos en toda la región de los Valles y la Quebrada.