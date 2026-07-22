El incendio en cerros de Volcán no afecta al Tren Solar de la Quebrada

Informan que en la zona de Volcán se registra un incendio de pastizales. Hasta el momento, el siniestro no afecta la traza ferroviaria y la operación del Tren Solar continúa con normalidad.

Como medida preventiva, se habilitaron la sala de espera y los baños de la estación Volcán para asistir a los pasajeros y quienes se vean afectados por el corte de la RN 9 y la presencia de humo en la zona.

El equipo operativo del Tren Solar monitorea de forma permanente la evolución del incendio y se encuentra preparado para actuar ante eventuales contingencias, entre ellas cortes de energía, de comunicaciones o cambios en las condiciones del siniestro.

Se continuará informando toda novedad a través de los canales oficiales de Tren Solar de la Quebrada.