Reordenan el sector gastronómico de la Feria Medalla Milagrosa para mejorar la seguridad y la circulación

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Ferias y con el acompañamiento de la Coordinación General de Gobierno de la Secretaría de Gobierno, llevó adelante un reordenamiento del sector gastronómico de la Feria Medalla Milagrosa, con el objetivo de brindar mayor seguridad a los trabajadores, mejorar la circulación interna y ofrecer un espacio más organizado para los vecinos que recorren el predio.

La directora de Ferias, Rosa Sáenz, explicó que la intervención consistió en concentrar los puestos de venta de alimentos en un mismo sector, evitando que compartan espacio con rubros como indumentaria o calzado. La medida responde principalmente a criterios preventivos, ya que la actividad gastronómica requiere el uso de garrafas y otros elementos que demandan condiciones específicas de seguridad.

“Buscamos que los puestos gastronómicos estén agrupados en un mismo espacio para que trabajen con mayor comodidad y seguridad. Además, se los ubicó cerca de un sector con acceso rápido para una eventual evacuación, priorizando siempre el bienestar de los feriantes y del público”, señaló.

Sáenz destacó que la reorganización fue planificada de manera conjunta por las áreas municipales competentes y reconoció que, si bien el cambio requirió un proceso de adaptación, la mayoría de los trabajadores comprendió que la medida apunta a proteger a quienes desarrollan su actividad en la feria.

“Muchos feriantes concurren con sus hijos al lugar de trabajo, por eso entendemos que generar un espacio más seguro beneficia a todos. Algunos necesitaron un tiempo para adaptarse, pero comprendieron que el objetivo es cuidar a quienes trabajan y a quienes visitan la feria”, expresó.

Asimismo, aclaró que el reordenamiento es una medida provisoria y que en ningún momento implica el desplazamiento de los vendedores. “La decisión del municipio es acompañar a los trabajadores de la economía popular en un contexto económico complejo, brindándoles mejores condiciones para desarrollar su actividad”, afirmó.

En ese marco, la Dirección de Ferias continúa además con el empadronamiento de los feriantes de las distintas ferias municipales. El registro permitirá contar con información actualizada sobre los trabajadores de la economía popular y avanzar progresivamente en la regularización de los permisos correspondientes.

Actualmente, el relevamiento alcanza a ferias como Medalla Milagrosa, 13 de Junio, Campo Verde, Chijra, Malvinas y el sector del Bachillerato, entre otras, donde muchos vendedores desarrollan su actividad de manera rotativa durante la semana.

Por su parte, Mariela, una de las feriantes del sector gastronómico, valoró positivamente la reubicación. “La verdad es que nos manejamos muy bien. La ubicación quedó muy buena y a varios de nosotros nos parece que este cambio fue para mejor”, comentó. Además, destacó que el nuevo espacio les permite continuar ofreciendo durante toda la jornada una amplia variedad de comidas y menús en un entorno más ordenado.