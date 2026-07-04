La Comisión de Asociados del Banco Credicoop llevo importantes donaciones a una escuela de Coctaca

La filial Jujuy del Banco Credicoop realizó una nueva entrega de donaciones destinada a fortalecer el trabajo de establecimientos educativos y organizaciones de la comunidad, en el marco de su compromiso con el cooperativismo y la responsabilidad social.

La filial Jujuy del Banco Credicoop llevó adelante una jornada solidaria en la que hizo entrega de donaciones a escuelas e instituciones de la provincia, reafirmando el compromiso de la entidad con el desarrollo educativo y social de la comunidad.

La iniciativa forma parte del programa institucional que el banco impulsa a través de sus Comisiones de Asociados, las cuales destinan recursos para acompañar a entidades que cumplen un importante rol social en cada localidad. Este tipo de acciones se replica periódicamente en distintas filiales del país como parte de la política cooperativa de la entidad.

Desde la entidad destacaron que estas donaciones buscan responder a necesidades concretas de las instituciones beneficiadas, fortaleciendo el vínculo entre el banco y la comunidad jujeña.

El Banco Credicoop, cuya filial en San Salvador de Jujuy funciona en calle Balcarce 243, sostiene desde hace años una política de apoyo a proyectos educativos, culturales y sociales, promoviendo los valores de la solidaridad y la cooperación.

La entrega se realizó el pasado jueves 2 de julio, en este caso a la Escuela Primaria Nº 41 «Soldado Argentino» que está ubicada en el pequeño poblado de Coctaca, en la provincia de Jujuy. Esta institución rural se encuentra a aproximadamente 14 kilómetros al noreste de la ciudad de Humahuaca. Dado que se trata de un establecimiento de difícil acceso, funciona como escuela de albergue para los niños de la zona.

Dos integrantes de la Comisión de Asociados fueron los encargados de trasladar las donaciones hasta el Establecimiento educativo ubicado a 145 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Luego de la entrega señalaron, “fue un momento muy especial el vivenciado en el que no caben palabras para poder explicar la emoción y el entusiasmo con el que nos recibieron los chicos, padres y maestros de la Escuela de Coctaca”.

Además agregaron, “fue un momento muy especial, están superagradecidos por la colaboración y es enorme la emoción de la gente, nos transmitieron eso y nos hicieron sentir parte de ellos, hemos traído como recuerdo un pedacito de historias y vivencias de algunos chicos y maestros, que nos impulsa a seguir colaborando, por mas poco que sea, lo que podamos aportar es mucho para ellos y lo necesitan realmente, necesitan de todos nosotros, hay carencias muy variadas que viven los chicos y los adultos que los acompañan”.

Finalmente señalaron que, “el Banco Credicoop una vez mas dice presente, y estamos orgulloso del trabajo que hace la Institución y de permitirnos ser parte de eso. Gracias, simplemente gracias”.

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