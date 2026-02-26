«Renovando Energía»: Más de 300 estudiantes en contexto de encierro, en acciones por la eficiencia energética

Productos, investigaciones y acciones de 318 estudiantes y 23 docentes de contexto de encierro serán reconocidos por Energía. Lo próximo es la circularidad.

El Programa “Renovando energía”, surgido del convenio establecido entre la Secretaría de Energía y los Ministerios de Educación y de Seguridad, pronto entregará los reconocimientos a sus participantes, y proyecta continuidad en 2026, con clave de mayor integración a los oficios y a la circularidad de la producción.

Renovando Energía: compromiso de muchos, resultados para todos

Mario Pizarro, secretario de Energía, compartió acerca de los resultados obtenidos junto a los equipos de Educación y Seguridad, con los que fue logrado “un trabajo que integró saberes, profesiones, modalidades y diferentes contextos de vida en un proceso educativo, de producción de conocimientos y de bienes, y de construcción de conciencia que nos da mucho, mucho orgullo”, definió Pizarro.

“Con este programa buscamos concientizar a la comunidad de los establecimientos penitenciarios sobre nuevas formas de vivir, con una relación consciente con la energía eléctrica, natural y las renovables, con el agua y con el ambiente en general mediante acciones concretas, como reducir el uso de electricidad para producir los mismos o mayores productos o servicios”; “también, promovemos la innovación y la creatividad en los espacios áulicos, mediante elaboración de planes de acción orientados al cuidado del agua, la energía y el reciclaje para cuidar el medio ambiente”, señaló.

Agustina Otaola, directora provincial de Energía, destacó a su vez “los proyectos interdisciplinarios que promovieron los equipos de la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro (MECE), los de la Dirección de Eficiencia Energética y Energías Renovables, y el personal de los establecimientos”.

Los proyectos y acciones de «Renovando energía»

Las autoridades de Energía pusieron en valor que tal trabajo conjunto logró la configuración de varios proyectos integrales: de medición técnica y sensibilización, con el que se midió con luxómetro la intensidad de la luz para optimizar el consumo y se creó cartelería de acción y concientización; de técnicas de cosecha de agua para riego de huertas y en la reducción del consumo hídrico institucional; de producción masiva de bienes a partir de residuos (juguetes, cestos, jabones) e investigaciones avanzadas como la de pintura térmica.

También, durante “Renovando Energía”, en los cinco establecimientos penitenciarios que participaron se realizaron actividades con resultados de producciones concretas: elaboración de materiales didácticos inclusivos y sostenibles, destinados a fortalecer procesos de enseñanza y aprendizaje; creación de cestos de basura discriminando desechos orgánico e inorgánicos; macetas biodegradables realizadas con yerba usada y con materiales reciclables; alfombras con remeras en desuso (proyecto en articulación con la Dirección de Nivel Inicial y Entornos saludables, por el que se elaboraron alfombras destinadas a los JIM 3,30 y 14); elaboración de juguetes didácticos texturados y sonoros para la estimulación temprana (en articulación con la Modalidad de Educación Especial, para las Escuelas de Configuración de Apoyo (ECA) N.º 14, 15 y 16; elaboración de elementos deportivos en base a elementos reciclables: colchonetas, mancuernas; e instrumentos musicales con caños de PVC en desuso.

Hubo, asimismo, innovación: proyectos orientados a la investigación-acción destinada a generar conocimiento situado y a promover cambios significativos en la práctica educativa. Así, se desplegó investigación de pintura térmica, para mantener los ambientes más frescos, como también la producción de jabones aromáticos y champú sólido, evitando el uso innecesario de envases plásticos.

Otro punto destacable fue el de la producción de harina de habas: una alternativa alimentaria para la población privada de la libertad, ya que mejora la calidad nutricional de la dieta, gracias a su alto contenido de proteínas. Para el caso de la comunicación de los conocimientos, fueron creación de podcasts, murales móviles, obras teatrales y carteleras de concientización.

Lo que viene para 2026

Tras una reciente reunión con la ministra de Educación, Daniela Teseira, Pizarro acordó la pronta la entrega de premios por la participación en “Renovando Energía”, observando que no hubo competencia para este proceso, sino que los premios son un reconocimiento y estímulo a la participación. Los mismos, consistirán en materiales deportivos, artículos de librería, instrumentos musicales, artículos de informática y equipo de sonido, que serán puestos a disposición de las comunidades de los establecimientos penitenciarios.

Para 2026, asimismo, desde Energía anticiparon que el trayecto venidero tendrá como clave el concepto de circularidad de la producción, como también los premios serán enfocados hacia aportar a las formaciones en oficios y abordajes educativos específicos.

Vale destacar que en este trayecto de «Renovando Energía» en la Modalidad de Educación en Contexto de Encierro, durante 2025 participaron, en trabajo interdisciplinario, quienes hacen uso de las ofertas educativas de: Terminalidad Primaria (MECE), Bachillerato Provincial Acelerado N° 1, Centro de Formación Profesional N° 2 (DTP), Talleres libres de la MECE, y los del Centro de Formación Profesional N° 2 (DTP).