Dieron a conocer los nuevos valores de honorarios de abogados

El Consejo Directivo del Colegio de Abogados y Procuradores de Jujuy informó la actualización del valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), que quedó fijado en $ 45.478,00.

Señalaron que la medida forma parte de las adecuaciones periódicas que realiza la Institución para mantener actualizados los honorarios profesionales en el ejercicio de la abogacía.

Y de esta manera, el nuevo valor servirá como referencia para la regulación de honorarios en distintas actuaciones judiciales y extrajudiciales.

Desde la entidad destacaron la importancia de esta actualización para garantizar una retribución acorde a la labor profesional en el contexto económico actual.

Asimismo, indicaron que la información completa puede consultarse en el Boletín Oficial.