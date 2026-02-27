Reino Unido y Francia emiten alertas a sus ciudadanos por riesgos relacionados con Irán.

El Gobierno británico informó que su personal en Irán fue retirado temporalmente. Los gobiernos del Reino Unido y Francia emitieron este viernes alertas por riesgos vinculados a la situación en Irán.

El Gobierno británico informó que su personal en Irán fue retirado temporalmente y que su embajada continúa operando de forma remota, según la Agencia Noticias Argentinas. En una alerta de viaje actualizada, la Oficina de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo del Reino Unido volvió a recomendar evitar todos los viajes a Irán.

“Debido a la situación de seguridad, el personal del Reino Unido fue retirado temporalmente de Irán. Nuestra embajada sigue operando de forma remota”, indicó la oficina. Además instó a los nacionales británicos en el país, tanto residentes como visitantes, a considerar cuidadosamente su presencia en Irán y los riesgos de permanecer allí.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia emitió una alerta señalando que, dada la situación de seguridad en Irán y sus posibles repercusiones, se desaconseja viajar a Israel, Jerusalén y Cisjordania, incluyendo viajes turísticos y visitas familiares.

El ministerio advirtió que, según la evolución regional y la posibilidad de cierres del espacio aéreo, podrían producirse cancelaciones y retrasos de vuelos, y recomendó a los ciudadanos franceses contactar con sus aerolíneas si las condiciones se deterioran. También pidió a los franceses que ya se encuentran en las zonas afectadas extremar la vigilancia y la precaución, evitar manifestaciones o reuniones e identificar refugios.

La tensión regional se intensificó en los últimos días: altos funcionarios estadounidenses han advertido sobre una posible intervención militar contra Irán, y Teherán ha declarado que tomará represalias contra instalaciones militares estadounidenses en la región si son atacadas. (NA)