Flybondi suma una nueva ruta y conectará Jujuy con Córdoba

Es la primera ruta de la low cost que une Jujuy con otra provincia sin pasar por Buenos Aires. Córdoba se consolida como hub, con conexiones a siete provincias del norte, centro y sur del país. Los pasajes ya están a la venta desde $ 44.999 final por tramo.

Flybondi, la primera aerolínea low cost de Argentina, anuncia el lanzamiento de una nueva ruta que conectará de manera directa Jujuy con Córdoba, a partir del 2 de abril. La nueva ruta tendrá tres vuelos semanales, los días martes, jueves y sábado, con tarifas promocionales desde $44.999 final por tramo. Los tickets ya se encuentran disponibles en www.flybondi.com.

Para Jujuy, esta nueva ruta representa la primera conexión aérea interprovincial operada por la compañía, ampliando significativamente las alternativas de viaje para los pasajeros y fortaleciendo el desarrollo del turismo y de las economías regionales.

En el caso de Córdoba, la provincia continúa afianzándose como uno de los principales centros de conectividad del país. Actualmente cuenta con rutas nacionales hacia Bariloche, Buenos Aires, Puerto Iguazú, Salta, Ushuaia y El Calafate, además de conexiones internacionales con Asunción (Paraguay) y las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Florianópolis.

“Estamos muy contentos de ampliar nuestra red de conectividad. Con esta incorporación, reforzamos la conectividad federal, alcanzando un total de ocho rutas nacionales que conectan directamente distintas provincias sin pasar por Buenos Aires. Nuestro principal objetivo es que más personas puedan volar, acercando el avión como una opción de transporte accesible”, comentó Federico Pastori, Chief Commercial Officer de Flybondi.

Cabe destacar que, hacia fines de 2025, la aerolínea anunció su plan de expansión de flota, que prevé una inversión estimada de USD 1.700 millones. Esta iniciativa permitirá acompañar el crecimiento de la operación en Argentina y avanzar hacia nuevos mercados de América Latina y el Caribe, mediante la incorporación de aeronaves de última generación y una mayor eficiencia operativa.