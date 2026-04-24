Refuerzan la seguridad en escuelas de San Pedro tras amenazas

La Unidad Regional Nº 2 despliega operativos preventivos en establecimientos educativos.

Ante la preocupación generada por recientes amenazas en instituciones educativas, la Unidad Regional Nº 2 puso en marcha un operativo especial de seguridad en distintos establecimientos de San Pedro de Jujuy.

Según informaron fuentes policiales, el dispositivo incluye presencia preventiva en horarios de ingreso y egreso, patrullajes en zonas aledañas y contacto directo con directivos escolares. El objetivo es llevar tranquilidad a la comunidad educativa y prevenir cualquier situación que pueda poner en riesgo a estudiantes y docentes.

Las amenazas —que en algunos casos se difundieron a través de redes sociales o mensajes anónimos— encendieron las alertas en toda la provincia. En este contexto, desde la Policía de la Provincia de Jujuy remarcaron que se están realizando tareas de investigación para identificar a los responsables.

Desde el ámbito educativo, autoridades valoraron la rápida intervención policial, aunque insistieron en la necesidad de trabajar también en la prevención y concientización sobre el uso responsable de las redes sociales.