Con el recuerdo del papa Francisco el obispo de Jujuy participó del plenario episcopal

Reflexionaron sobre la realidad del país, la sinodalidad y el legado del pontífice argentino, y renovaron su compromiso pastoral en comunión con el papa León XIV.

Los obispos concluyeron este viernes la 128ª Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), que se desarrolló desde el lunes 20 en la casa de retiros El Cenáculo-La Montonera, en el partido bonaerense de Pilar.

El encuentro se inició con el intercambio pastoral entre los delegados regionales, quienes compartieron las realidades, desafíos y signos de esperanza de las diócesis del país.

En ese marco, el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica, monseñor Daniele Liessi, dirigió un mensaje en el que agradeció el servicio del nuncio saliente Miroslaw Adamczyk y señaló que la Iglesia en la Argentina permanece en oración a la espera de un nuevo representante pontificio.

Misa en Luján por el papa Francisco

La misa de apertura fue presidida por el cardenal Luis Villalba. En la segunda jornada, los obispos dedicaron un tiempo especial a la memoria agradecida del papa Francisco, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Por la tarde, celebraron la Eucaristía en la basílica de Nuestra Señora de Luján, presidida por el titular de la CEA, monseñor Marcelo Colombo.

En su homilía, monseñor Colombo destacó el compromiso del pontífice con la paz, la justicia social y el diálogo ecuménico e interreligioso, como caminos de fraternidad humana. La jornada concluyó con una oración ecuménica y una invocación interreligiosa.

En ese contexto, también se dio a conocer el intercambio epistolar entre el presidente Javier Milei y el titular de la CEA, en el que ambos valoraron el legado de Francisco y expresaron el deseo de fortalecer la unidad y la concordia entre los argentinos.

Durante las jornadas siguientes, los obispos celebraron la misa en memoria de los pastores fallecidos, presidida por monseñor Andrés Stanovnik OFMCap, y avanzaron en cuestiones institucionales, como la aprobación del Presupuesto 2025 y la presentación del informe de ejecución correspondiente a marzo de 2026.

Sinodalidad, realidad social y Acción Católica

Uno de los ejes centrales fue la reflexión sobre la sinodalidad, entendida como camino de renovación eclesial. En diálogo con el equipo nacional de animación sinodal, se destacó el crecimiento de procesos participativos en las regiones, junto con la necesidad de profundizar la conversión en prácticas, vínculos y estructuras, especialmente en torno a la transparencia y la corresponsabilidad.

La cuarta jornada estuvo marcada por el trabajo conjunto con colaboradores de las comisiones episcopales -laicos, sacerdotes y religiosas- en un ejercicio de discernimiento sobre la realidad social y pastoral del país. En ese marco, se desarrolló un panel con aportes del padre Rodrigo Zarazaga SJ, Agustín Salvia (ODSA-UCA) y la periodista María Grande.

La jornada incluyó también la celebración por los 95 años de la Acción Católica Argentina, durante una misa presidida por monseñor Jorge Lozano, quien destacó el compromiso de la institución en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

En el cierre de la Asamblea, los obispos enviaron una carta al papa León XIV, en la que renovaron su comunión con su magisterio y se unieron a su llamado por la paz. Asimismo, compartieron con el Santo Padre la experiencia vivida durante estos días, marcada por la reflexión, la oración y el compromiso pastoral al servicio del Pueblo de Dios.