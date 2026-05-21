Recursos Hídricos lanzó un plan de pago para el canon de riego con importantes descuentos

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos dispone facilidades para el pago de canon de riego, con descuentos en intereses de deuda y extensa financiación.

La Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), de la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos, Tierra y Vivienda (MISPTyV), informa a los regantes y usuarios del servicio que se encuentra vigente el Plan de Facilidades de Pago para el Canon de Riego 2026.

Plan de facilidades de Pago 2026

La iniciativa busca regularizar deudas y favorecer la continuidad de la actividad agrícola mediante condiciones especiales de financiación del canon.

El Plan de Facilidades de Pago estará vigente hasta el 31 de julio del presente año, y prevé descuentos de hasta un 80% sobre intereses, como también la opción de pago hasta en 18 cuotas.

Los interesados pueden solicitar información mediante escribir correo electrónico a dprhcobroayr@gmail.com, o llamar a los teléfonos 0388-4221435 / 0388-4221436 / 0388-4221437, como también pueden acercarse a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos; el proceso es simple: análisis de situación, confirmación de montos y acuerdo del plan de pago.

La DPRH, como parte del Gobierno de Jujuy, reitera su compromiso con el sector productivo provincial, ofreciendo mecanismos que facilitan la normalización de obligaciones y promueven el uso eficiente del recurso hídrico.