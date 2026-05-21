Gaza “no puede soportar más guerra”

El coordinador especial adjunto de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio advirtió de que los retrasos en la implementación de la resolución 2803, junto con la violencia diaria y la crisis humanitaria, han erosionado el impulso inicial del alto el fuego.

Alertó además de que crecen las voces que piden reanudar las hostilidades a gran escala, algo que tendría «consecuencias desastrosas» para la población gazatí.

En una intervención ante el Consejo de Seguridad, Ramiz Alakbarov detalló que la situación en el territorio palestino ocupado es cada vez más precaria.

En Cisjordania, la expansión de asentamientos, la violencia de los colonos y la incitación siguen alimentando las tensiones. En Gaza, mientras tanto, los ataques israelíes continúan casi a diario, matando a decenas de personas, junto con la actividad armada de Hamás y otros grupos palestinos.

Las autoridades israelíes han afirmado que ahora controlan el 60% de Gaza, frente al 52% que controlaban cuando se declaró el alto el fuego.

La reconstrucción no puede esperar

Alakbarov fue tajante: «La implementación de la resolución 2803 no puede esperar». Todos los elementos del plan integral, que incluyen el desarme de Hamás y otros grupos armados, la retirada israelí y el despliegue de la Fuerza Internacional de Estabilización, son interdependientes y deben aplicarse en su totalidad. También instó a que se habilite al Comité Nacional para la Administración de Gaza para que asuma sus responsabilidades de transición en coordinación con la Autoridad Palestina.

El coordinador de la ONU subrayó que las condiciones humanitarias siguen siendo críticas y que la población depende de la ayuda diaria. Aunque la reapertura del cruce de Zikim a mediados de abril y un aumento limitado del volumen de ayuda son mejoras bienvenidas, las operaciones humanitarias siguen muy restringidas por la limitación de los cruces operativos y las trabas a artículos considerados de «doble uso» por Israel.

Financiación crítica y signos de resiliencia

La financiación sigue siendo muy limitada. Hasta la fecha, el plan de respuesta humanitaria para el territorio palestino ocupado, estimado en 4060 millones de dólares, solo ha recibido 540 millones.

En una reciente visita a Gaza, Alakbarov fue testigo de los obstáculos, pero también de signos de resiliencia. Visitó un huerto doméstico dirigido por mujeres que proporciona alimentos frescos para la familia y el mercado local, conversó con organizaciones de mujeres sobre sus esfuerzos para avanzar en la recuperación de Gaza y escuchó al comité infantil «La Gaza que queremos».

Su mensaje fue claro: los niños de Gaza merecen vivir, disfrutar de sus derechos básicos y construir un futuro mejor.

Alakbarov concluyó con una advertencia: no podemos ignorar las tendencias alarmantes actuales ni sus terribles implicaciones para palestinos, israelíes y toda la región.

«Este es el momento de tomar medidas urgentes para revertir estas peligrosas dinámicas».

Y recordó las palabras de los activistas por la paz Aziz Abu Sarah y Maoz Inon: incluso quienes han sufrido pérdidas profundas pueden elegir la reconciliación antes que la venganza y trabajar para construir la paz desde la base.

En la reunión, también intervino Nikolai Mladenov, quien presentó el primer informe escrito del llamado Consejo de Paz para Gaza.

Según el ponente, todavía no es posible hablar de reconstrucción en Gaza: alrededor del 85 % de los edificios de la zona están dañados o completamente destruidos, y unos 70 millones de toneladas de escombros cubren los terrenos donde antes se alzaban viviendas, escuelas y hospitales, «mezclados con municiones sin detonar y los cadáveres de los fallecidos».

(Naciones Unidas)