Recomendaciones para un Carnaval 2026 seguro, saludable, sustentable, inclusivo y sin violencias en Jujuy

El Gobierno de Jujuy brinda una serie de consejos y recomendaciones para disfrutar de cada evento con cuidados y responsabilidad colectiva.

El Gobierno de Jujuy diseñó un dispositivo articulado para la celebración de un Carnaval 2026 seguro, saludable, sustentable, inclusivo y sin violencias. A través de un trabajo conjunto e integral, se diagramaron acciones para proteger a la comunidad, al ambiente y a la identidad cultural.

En ese marco, desde los distintos ministerios y organismos involucrados en las actividades del Carnaval brindaron una serie de recomendaciones y consejos para disfrutar de cada evento con cuidados y reafirmando la idiosincrasia jujeña.

El Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Humano, el Consejo Provincial de la Mujer y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático enumeraron consejos para vivir la tradicional fiesta con responsabilidad colectiva.

Recomendaciones para disfrutar un Carnaval saludable

Comé saludable y tomá agua segura: frutas y verduras frescas y al menos 8 vasos de agua por día.

Si estás embarazada no tomes alcohol: es lo mejor para vos y tu bebé.

Si vas en grupo, siempre quedate acompañado: si ves a alguien que no la está pasando bien, brindale tu ayuda.

Si vas a tomar alcohol, no manejes: designá un conductor responsable o usá transporte público.

Protegé tus ojos con lentes de sol, antifaz o antiparras: si entra talco o espuma, lavalos con agua o pedí ayuda al personal de salud.

Cuidá tu piel: usá gorra o sombrero, protector solar y lavate la cara para sacarte el talco o espuma.

Cuidarse en los encuentros íntimos: previene infecciones y acompaña decisiones responsables. Para una protección completa combiná anticonceptivo seguro más preservativo.

Alegría, respeto e inclusión: respetá los tiempos y decisiones de los demás.

La provincia cuenta con una red integral de salud mental disponible las 24 horas, con equipos preparados para acompañar situaciones de malestar, violencia o crisis.

Todos los contactos y dispositivos de la Red de Salud Mental y Discapacidad pueden consultarse en: https://salud.jujuy.gob.ar/wp-content/uploads/sites/14/2025/09/JUJUY-Red-de-salud-mental-y-discapacidad.pdf

Medidas de seguridad y prevención durante las celebraciones de Carnaval

Juegos de Carnaval

Serán sancionadas las conductas que impliquen riesgos o molestias a terceros, tales como:

El uso de sustancias u otros elementos que puedan poner en peligro la integridad física de las personas.

Arrojar agua u otros elementos desde vehículos en movimiento o desde edificios.

Realizar acciones que, según las circunstancias, generen molestias a personas que no participan de los juegos.

Horarios habilitados

Eventos vespertinos: de 15:00 horas a 02:00 horas del día siguiente.

Eventos nocturnos: de 22:00 horas a 05:30 horas del día siguiente.

Ingreso de menores y protección de adolescentes

En eventos vespertinos los menores de entre 13 y 18 años solo podrán asistir acompañados por sus padres o tutores.

En eventos nocturnos, se permite el ingreso de mayores de 18 años.

Se encuentra expresamente prohibida la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Consumo de alcohol y conductas contravencionales

Está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.

Se sancionan las situaciones de embriaguez escandalosa.

No se permiten gestos, palabras o conductas que afecten la dignidad de las personas.

Se encuentran prohibidas las deposiciones en espacios públicos.

Venta de bebidas alcohólicas

La venta solo está permitida a establecimientos y eventos debidamente autorizados.

Se prohíbe la venta ambulante y la venta fuera de los horarios habilitados.

Se sanciona la venta de bebidas alcohólicas sin la habilitación REBA correspondiente.

Seguridad privada

Está prohibida la prestación de servicios de seguridad privada sin habilitación.

No se permite la contratación de personal de seguridad privada que no cuente con la autorización correspondiente.

En Jujuy rige la Ley de Tolerancia Cero al alcohol al volante que prohíbe conducir con cualquier grado de alcohol en sangre.

Consejos para un Carnaval inclusivo, empático y para todos

Cuidate y cuidá a tus amistades. El cuidado es colectivo.

Decí NO a cualquier forma de violencia.

Acompañá siempre a niñas, niños y adolescentes especialmente en lugares concurridos y no los pierdas de vista.

Elegí espacios seguros y colocá pulseras o tarjetas con datos como el teléfono de la persona responsable.

Evitá el consumo de alcohol si estás a cargo de niños, niñas o adolescentes y asegurate que no reciban alimentos o bebidas de personas desconocidas.

Recordá que el acceso gratuito y prioritario para personas con discapacidad es un derecho.

Respetá los accesos prioritarios.

Utilizá el lenguaje adecuado.

Evitá infantilizar o invadir espacios personales.

Preguntá antes de ayudar.

Promové entornos amables y respetuosos eto y empatía.

Ante cualquier situación de riesgo o vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, llamá a la Línea 102 – las 24 horas.

Cómo vivir un Carnaval sin violencias

El consentimiento es la regla: bailar, abrazar, jugar con espuma o pintura solo si la otra persona quiere. Si no hay un “sí”, es no. El respeto también es parte de la fiesta.

Cuidarse entre amigas y amigos: andá en grupo, acordá puntos de encuentro y no dejes sola/o a nadie que esté incómoda/o o pasada/o de alcohol. El cuidado es colectivo.

Cero tolerancia a burlas, empujones, acoso, discriminación o agresiones. No son tradiciones, son violencias. Frenarlas también es cuidar el Carnaval.

Pedí ayuda y compartí la información: si ves o vivís una situación de violencia, no te calles. Ante cualquier situación de violencias basadas en género podés comunicarte al 0800 888 4363.

Claves para un Carnaval sustentable

No arrojes residuos en la vía pública ni en espacios naturales. Usá los cestos y lugares habilitados.

Cuidá el paisaje natural. No dañes la flora ni molestes a la fauna autóctona.

Protegé los ríos y arroyos.

Evitá el uso excesivo de productos contaminantes.

Respetá los senderos, cerros y espacios protegidos.

Celebrá con respeto, cuidando a las personas, las comunidades anfitrionas y el ambiente.

No realizar quema a cielo abierto.

No realizar necesidades fisiológicas en la vía pública.