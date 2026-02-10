Educación anunció avances administrativos y acciones de regularización académica

La ministra Daniela Teseira confirmó las fechas de la publicación del listado de orden de mérito para nivel secundario y gestiones por la validez nacional de títulos.

La ministra de Educación de Jujuy, Daniela Teseira, encabezó este lunes la primera mesa de negociación paritaria con representantes gremiales, en el marco del diálogo institucional que el Gobierno mantiene con el sector docente.

Durante el encuentro, se abordó la propuesta salarial elaborada por el Ministerio de Hacienda. Asimismo, se dio continuidad a la agenda de trabajo con los educadores de los diferentes niveles.

Educación avanza en la agenda de trabajo con los gremios docentes

En relación con aspectos administrativos, la ministra informó que ya se encuentra confeccionado el Listado Único de Orden de Mérito para nivel secundario, cuya publicación provisoria está prevista para el día 18 de febrero. El listado definitivo se dará a conocer entre los días 6 y 9 próximos, brindando previsibilidad y transparencia al proceso de designaciones.

Por otra parte, Teseira detalló medidas destinadas a mejorar las condiciones de los docentes que se trasladan a localidades del interior, particularmente a Susques. En ese sentido, se firmó un convenio con el comisionado municipal, el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Transporte para garantizar un espacio de espera los días domingo, con acceso a sanitarios, agua caliente y asistencia básica, acompañando así a quienes cumplen funciones en zonas alejadas.

Asimismo, la titular de la cartera educativa anunció que el Ministerio iniciará gestiones para avanzar en la validación jurisdiccional de títulos y en la tramitación de la correspondiente resolución nacional para regularizar ofertas académicas de institutos de educación superior.

“Estamos trabajando para dar tranquilidad a quienes necesitan la validación de sus títulos. Vamos a realizar todas las gestiones necesarias ante Nación para resolver esta problemática y garantizar seguridad jurídica y académica”, señaló.

Finalmente, la ministra ratificó el compromiso del Gobierno de Jujuy con el diálogo permanente y la búsqueda de soluciones integrales para el sistema educativo. “Estamos abordando múltiples frentes de trabajo, con responsabilidad y planificación, para dar respuestas concretas a la comunidad educativa”, concluyó.