Recomendaciones a viajeros para el cuidado ante el sarampión

Completar esquemas de vacunación es una de las claves para quienes realicen viajes internacionales, en especial, a las diferentes sedes del Mundial 2026.

El Ministerio de Salud de Jujuy recuerda a la comunidad la importancia de reforzar los cuidados al realizar viajes internacionales considerando la situación epidemiológica de los lugares de visita. Teniendo en cuenta el Mundial 2026 y sus sedes, se detallan recomendaciones ante los brotes de sarampión registrados en México, Estados Unidos y Canadá, recordando que la propagación de esta enfermedad se favorece en eventos masivos.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta especialmente a la población infantil y que se previene con el esquema de vacuna triple viral que también protege frente a paperas y rubeola, es gratuito y está incluido en el Calendario Nacional de Vacunación. Revisar y completar los esquemas de vacunación es clave y lo ideal es hacerlo 4 semanas antes de viajar.

Síntomas del sarampión

Los síntomas más frecuentes de sarampión son:

• Fiebre alta

• Manchas rojas en la piel

• Secreción nasal

• Conjuntivitis

• Tos

También puede presentarse de forma grave, sobre todo en menores de 5 años y personas con comorbilidades generando complicaciones respiratorias como neumonía y del sistema nervioso central, es decir, convulsiones, meningoencefalitis, ceguera, encefalomielitis postinfecciosa con retraso mental grave y trastornos degenerativos tardíos que no tienen tratamiento; inclusive puede causar la muerte.

El sarampión se transmite mediante gotas que se liberan del aire de la nariz, boca, o garganta de una persona infectada a otra. El virus puede persistir en el aire o sobre superficies, siendo activo y contagioso por 2 horas.

No existe ningún tratamiento antiviral específico contra el virus del sarampión, sin embargo, puede prevenirse contando con el esquema completo de vacuna triple viral.

La vacuna triple viral corresponde a:

• Niñas y niños de 12 meses a 4 años: deben tener 1 dosis de vacuna triple viral

• Niñas y niños de 5 años o más, adolescentes y personas adultas: deben tener 2 dosis de vacuna frente a sarampión y rubéola (puede ser doble o triple viral) aplicadas después del año de vida

En tanto:

• Las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse

• El antecedente de vacunación se deberá constatar (registro nominal de vacunación o por presentación del carnet de vacunación).