El sampedreño, Carlitos Isasmendi hizo podio en el mundial de atletismo

Los sueños se hacen realidad, sobre todo cuando existe un Estado presente que acompaña y trabaja en las necesidades de sus ciudadanos. Por eso la Municipalidad de San Pedro de Jujuy celebró con mucho orgullo la medalla de bronce obtenida por Carlos Isasmendi en el Mundial de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, disputado en Bulgaria.

“Es una medalla que trasciende el valor de un podio. Es la clara demostración de que todos podemos lograr nuestros objetivos. Lo de ‘Carlitos’ no es casualidad; es fruto de un trabajo constante y diario junto a nuestros entrenadores y profesores del Centro de Deporte Adaptado”, destacó el jefe comunal.

Bravo agregó que “hoy no solo celebramos una medalla, celebramos un sueño cumplido; celebramos el esfuerzo que inspira; celebramos que somos terceros en el mundo. Es un logro histórico que lo coloca entre los mejores del planeta y que premia años de dedicación, entrenamiento y superación”.

Isasmendi, junto a la Selección Argentina de Atletismo para Personas con Síndrome de Down, finalizó en el tercer lugar en la prueba de posta 4×400 metros durante la cita ecuménica desarrollada en Sofía, Bulgaria.

Para Julio Bravo, el logro de “Carlitos” Isasmendi permitirá que más integrantes del Centro de Deportes Adaptados de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy continúen entrenando y que las familias sigan acompañándolos, ya que tendrán la oportunidad de ser convocados al seleccionado nacional.

“Tenemos mucho talento. Nuestros deportistas siempre se destacan; en los Juegos Evita y a nivel nacional suman muchas medallas. Por eso, desde el municipio apoyamos a Carlos con los costos del viaje mediante un subsidio de 5 millones de pesos, para que él solamente tenga que concentrarse en entrenar”, finalizó el intendente sampedreño.