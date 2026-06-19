Realizarse estudios para donar medula ósea salva vida y no es peligroso

El Centro Regional de Hemoterapia continúa promoviendo la inscripción de potenciales donantes de médula ósea.

Se trata de una acción solidaria que puede representar una oportunidad de vida para pacientes que padecen enfermedades hematológicas y requieren un trasplante de células madre para su tratamiento.

Desde el organismo destacaron la importancia de ampliar permanentemente el registro de donantes, ya que cuanto mayor sea la cantidad de personas inscriptas, mayores serán las posibilidades de encontrar compatibilidades genéticas para quienes se encuentran en lista de espera tanto en Argentina como en distintos países del mundo.

El promotor de Hemodonación del Centro Regional de Hemoterapia de San Pedro de Jujuy, Nicolás Chocobar, explicó que la Institución forma parte del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, dependiente del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), trabajando de manera articulada para incorporar nuevos potenciales donantes al sistema.

Según detalló, cualquier persona que concurra a donar sangre y tenga entre 18 y 40 años puede manifestar su voluntad de inscribirse como potencial donante de médula ósea. El trámite es sencillo y se realiza en el mismo momento de la donación.

Chocobar indicó que la inscripción no implica una donación inmediata de médula ósea, sino el ingreso de los datos genéticos del voluntario a una base de datos nacional e internacional que permite buscar compatibilidades cuando un paciente necesita un trasplante.

Para completar el registro, el interesado debe donar sangre, llenar la documentación correspondiente y autorizar la extracción de una pequeña muestra adicional. Esa muestra es enviada para realizar los estudios genéticos que permitirán determinar las características de compatibilidad del donante.

Posteriormente, la información obtenida se incorpora a una red internacional de búsqueda de donantes. De esta manera, cualquier paciente que necesite un trasplante de células madre hematopoyéticas puede acceder a una búsqueda mundial para encontrar una persona compatible.

Importancia del registro mundial de donantes

Desde el Centro Regional de Hemoterapia explicaron que la compatibilidad genética necesaria para concretar un trasplante de médula ósea es muy específica, por lo que resulta fundamental incrementar constantemente la cantidad de personas registradas.

Muchos pacientes diagnosticados con leucemia, linfomas, aplasia medular y otras enfermedades de la sangre dependen de la posibilidad de encontrar un donante compatible. En numerosos casos, dicha compatibilidad no se encuentra dentro del grupo familiar y debe buscarse en registros nacionales e internacionales.

Por este motivo, cada nueva inscripción representa una posibilidad concreta de ampliar las oportunidades de tratamiento para miles de personas que esperan una respuesta médica.

Un procedimiento seguro y voluntario

Los profesionales remarcaron que existe mucha desinformación respecto a la donación de médula ósea, lo que genera temores infundados en parte de la población.

En este sentido, aclararon que el primer paso consiste únicamente en incorporarse al registro mediante una muestra de sangre y la realización de estudios genéticos. La inscripción no implica riesgos para la salud y constituye un acto voluntario y solidario.

Asimismo, destacaron que quienes forman parte del registro pueden ser convocados únicamente si en algún momento se detecta una compatibilidad con un paciente que necesite un trasplante. En esa instancia se realizan nuevos estudios médicos y se brinda toda la información necesaria al potencial donante antes de avanzar con cualquier procedimiento.

Promoción y consultas para la comunidad

Desde el Centro Regional de Hemoterapia de Jujuy continúan desarrollando campañas de concientización en hospitales, instituciones educativas y distintos espacios comunitarios para informar sobre la importancia de la donación de sangre y la inscripción al registro de donantes de médula ósea.