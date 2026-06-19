Lo condenaron a 4 años de prisión efectiva por homicidio culposo en un accidente de tránsito

La sentencia fue dictaminada ayer 18 de junio de 2026, por el Juez Unipersonal con Función de Juicio Dr. Rodolfo Miguel Fernández, con la asistencia del secretario, Dr. Marcelo Luis Ramón Velasco y la Dra. Luciana Carolina Aguiar.

Rafael Eduardo Hautecoeur fue condenado a la pena de cuatro años de prisión efectiva, por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de “Homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por la conducción bajo los efectos del alcohol”, durante un siniestro vial ocurrido en el año 2023, a la altura del barrio Alto Comedero.

El magistrado además dispuso el inmediato traslado del condenado al Servicio Penitenciario para su recepción y alojamiento.

Como fiscal se desempeñó el Dr. Juan Sorbello, mientras que la querella particular estuvo representada por el Dr. Carlos Sebastián Espada. La defensa técnica de Rafael Eduardo Hautecoeur, estuvo a cargo de la Dra. Sara Ruth Cabezas.

Los hechos

Según la requisitoria fiscal, el hecho por el que llegó a juicio el condenado, ocurrió el 7 de septiembre de 2023, aproximadamente a horas 06:00, cuando Rafael Eduardo Hautecoeur conducía una Ford Ranger en estado de ebriedad (1,72 g/l de alcohol en sangre) en sentido norte-sur sobre la Ruta Nacional 66.

En esos momentos, a la altura de las canchas de Suri Rugby Club del barrio Alto Comedero de esta ciudad Capital, imprudentemente, violando el deber de cuidado y no teniendo el pleno control del rodado mencionado, colisionó a la víctima José Luis Iramain, quien se encontraba en una motocicleta.

Tras el impacto, Iramain salió despedido del motovehículo, cayendo sobre la banquina de la ruta, sufriendo traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que fallece en el lugar de los hechos. A consecuencia, Hautecoeur dejó abandonado su vehículo retirándose del lugar.