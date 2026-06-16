Realizaron una jornada de concientización sobre el maltrato en la vejez junto a estudiantes del IES Nº 11

En el marco de las actividades por el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, celebrado el 15 de junio, la Dirección de Adultos Mayores llevó adelante una jornada de sensibilización en el IES N.º 11, con una importante participación de adultos mayores, estudiantes e instituciones vinculadas al trabajo gerontológico.

Con más detalles, la directora de Adultos Mayores del municipio capitalino, Mirta Humacata destacó que durante la semana se desarrollarán acciones destinadas a visibilizar la realidad de las personas mayores y promover sus derechos, empezando con una jornada de concientización en una fecha muy especial como es el 15 de junio, junto a estudiantes de la carrera de gerontología y la muestra de diversos talleres; además de accionar la Ley 27.360 de los derechos de los adultos mayores en coordinación con el CPV Santa Ana”.

Asimismo, remarcó “la finalidad es generar espacios de reflexión y participación para visibilizar las problemáticas que atraviesa este sector de la población. Por lo tanto, el día miércoles 17, “estaremos apostados en la peatonal Belgrano, distribuyendo folletería y afiches sobre la temática; mientras que el viernes 19 culminaremos con un gran ateneo para más de 300 personas, donde se abordará distintas temáticas relacionadas con los adultos mayores”, expresó.

En ese sentido, señaló que las actividades se realizan de manera articulada con organismos municipales, provinciales e instituciones educativas.

Luego el subdirector de Adultos Mayores, Mario Lamas, también resaltó la gran convocatoria en el IES N.º 11 impulsado desde la Secretaría de Desarrollo Humano, “ya que la contención de los adultos mayores es una prioridad del Intendente Raúl “Chuli” Jorge, trabajando tanto en la ciudad como en Alto Comedero. La respuesta y convocatoria fue positiva de los vecinos y de numerosas instituciones que se suman a estas propuestas”, afirmó.

Además, invitó a la comunidad a participar de las próximas actividades que continuarán desarrollándose en distintos puntos de la ciudad, entre ellas “una jornada el miércoles 17 en el barrio Calcina en Alto Comedero sobre Avenida Fuerza Área, con la temática sobre prevención del maltrato hacia las personas mayores”.

Por su parte, Virginia Carretero, coordinadora de la Tecnicatura Superior en Gerontología del IES, agradeció al municipio por la invitación de formar parte de la iniciativa y destacó el compromiso de los estudiantes que participan por segundo año en la actividad, puesto que “la tarea del gerontólogo consiste en acompañar y asesorar al adulto mayor y a su familia, buscando mejorar su calidad de vida y estas jornadas permiten a los estudiantes acercarse a la comunidad y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación”, explicó.